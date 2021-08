El director regional de Salud de Loreto indicó que es necesario que el Estado incentive a los médicos para que opten por ir a estas zonas. | Fuente: RPP Noticias

Carlos Calampa, director regional de Salud de Loreto, señaló este miércoles que actualmente hay un déficit de profesionales sanitarios en esa región del país, específicamente en las comunidades alejadas, lo cual representa un riesgo ante una eventual tercera ola del nuevo coronavirus.

En declaraciones a Las 5 de las 7 de RPP Noticias, el médico manifestó que esta falta de médicos afecta a las regiones fronterizas con Colombia y Brasil, donde hay comunidades a las que no se puede acceder fácilmente. Según precisó, la mayoría de profesionales llega por la modalidad del Serum, pero no siempre las plazas se ocupan.

“El problema es que no hay personal para eso. Se ha colgado en el sistema para Serum, que postulan todos los años y cambian, pues dura un año y algunos que quieren continuar se quedan. En Serum teníamos 36 vacantes y solamente han aplicado 6 médicos, por lo que 30 vacantes se han quedado al aire”, señaló Carlos Calampa.

Añadió que hay responsabilidad del Estado, pues no brinda incentivos a los profesionales para que opten por trasladarse hacia esas zonas. Según precisó, como el sueldo establecido de un médico es de 9 000 soles en cualquier parte del país, la mayoría de los profesionales prefiere quedarse en las ciudades a tener que desplazarse.

Vacunación en Loreto

Respecto de cómo ha avanzado el proceso de vacunación en Loreto, el director regional de salud manifestó que hasta el momento solo han aplicado 300 000 dosis, debido a que no han llegado las requeridas. En total, se deberían aplicar alrededor de 1 700 000 vacunas para la población de 850 000 personas mayores de 12 años.

Sin embargo, Carlos Calampa resaltó que en el caso de las comunidades de difícil acceso no solo se trata de la vacuna contra la COVID-19, pues al acudir a estos lugares, se debe llevar un equipo de trabajo en diversas en algunas especialidades. Indicó que esto complica más la atención.

“En estos casos, cuando uno sale a vacunar por las comunidades, no solamente debe llevar COVID, debe llevar la vacuna regular para mayores de 1 año, de 5 años. Debe llevar control de gestantes, odontología, etc. Llevar un equipo de trabajo, porque no es fácil, son distancias muy grandes y poblaciones muy alejadas y dispersas”, dijo.

“[Para llevar las vacunas] tenemos termos que duran 15 días y eso se coloca en bote para poder ir y venir para poder vacunar a las comunidades. Como esos termos tienen un tiempo, no se puede llevar mucha carga y en el bote tampoco, porque van muchos pasajeros. Entonces, se tienen que hacer uno o dos viajes y el costo del combustible es grande, cosa que no entiende la gente del MEF”, sostuvo.

