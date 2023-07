Los efectos negativos que genera la constante remoción y nombramientos de viceministros en el Perú [Informe]

La alta rotación de ministros que tenemos en el país, con más de 100 nombramientos desde el 2021, se ha trasladado también a los viceministros, personas clave en la ejecución de políticas públicas. Esta situación ralentiza los procesos y las medidas que cada sector impulsa, lo que termina perjudicando finalmente la calidad de vida de todos los peruanos.

Pero primero veamos las cifras. En RPP Data revisamos las resoluciones supremas en las que se designan a los viceministros y encontramos que en el Ministerio del Interior, cartera por la que ya han pasado 10 ministros desde el gobierno de Pedro Castillo, se han generado 18 cambios dentro de sus dos viceministerios: 9 en el despacho de Seguridad Pública y otros 9 en el de Orden Interno. El promedio de duración en el cargo es de dos meses y medio, y hay un exviceministro, Erik Paz Meléndez, quien batió el récord y duró solo tres días en el puesto.

"La constante remoción y nombramiento de viceministros genera efectos negativos cuando se da de manera frecuente: se generan tiempos muertos por la curva de aprendizaje que tienen que experimentar los nuevos viceministros y se generan cambios en las decisiones técnicas y en las directrices de políticas públicas", explica Fernando Tincopa, politólogo e investigador del Centro Wiñaq.

Lima La rotación en cargos clave ha aumentado desde el 2021, afirma la politóloga Paula Távara.

Constantes cambios retrasan las coordinaciones

Ahora revisemos qué sucede en otras carteras. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) lleva ya 10 cambios dentro de sus dos despachos viceministeriales desde el 2021: tres en el de Políticas y Supervisión de Desarrollo Agrario y siete en el de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego. El promedio de duración en el cargo es de cuatro meses, de acuerdo a los documentos oficiales revisados por RPP Data.

Este ministerio resulta clave debido al impacto que el Fenómeno El Niño tiene en la agricultura y ganadería. Tincopa recuerda que son los viceministros quienes coordinan las acciones de contención con las autoridades locales. Sin embargo, con los cambios constantes, esta negociación se hace más difícil y los avances se retrasan. "Este tipo de experiencias ya las hemos vivido en el Midagri donde, en pleno proceso de compra de fertilizantes y urea, llegamos a tener un nuevo viceministro cada semana y media y todos sabemos cómo terminó eso", recuerda.

Es importante recalcar que, a diferencia de los ministros, que tienen un cargo más político, en el caso de los viceministros se espera que sean profesionales más técnicos y con un conocimiento especializado de su sector. Tincopa agrega que mientras que las decisiones más importantes se suelen dar a nivel de la Presidencia de Consejo de Ministeros o las cabezas ministeriales, los viceministros son quienes encargan de que las políticas se lleven a cabo y se ejecuten.

El aumento de la rotación se acentuó desde el 2021

Los especialistas coinciden en que esta situación no es ajena a los gobiernos anteriores, pero sí es evidente que aumentó con el gobierno de Pedro Castillo y que tiene que ver no solo con la debilidad en gestión pública, si no también con el afán del expresidente de cumplir cuotas políticas en ministerios codiciados, explica el analista político Fernando Vivas.

"Con presidentes anteriores como Martín Vizcarra nos dimos cuenta que [los ministerios de] Vivienda y Transportes eran muy codiciados porque son de gran ejecución descentralizada, entonces eran perfectos para establecer una especie de clientelismo corrupto", sostiene el también periodista.

¿Cuáles son las cifras de estos ministerios? En el Ministerio de Transportes contabilizamos 14 nombramientos desde el 2021: 9 en el despacho de Transportes y cinco en el de Comunicaciones. El promedio de duración de los viceministros es de solo dos meses y medio.

Mientras, en el de Vivienda, Construcción y Saneamiento se han generado 10 cambios de viceministros consignados en las resoluciones supremas publicadas: cinco en el despacho de Vivienda y Urbanismo y otros cinco en el de Construcción y Saneamiento. Aquí el promedio de duración en el cargo es de cuatro meses en el cargo.

"[El gobierno de Pedro Castillo] fue un caso extremo. Durante su gestión llegamos a tener un nuevo viceministro cada cinco días. No obstante, Boluarte tampoco parece haber cambiado mucho la fórmula de la ecuación sino solo los beneficiarios de la cuota de poder en los ministerios", refiere Fernando Tincopa. Así, señala que solo en julio se han reportado cambios en seis viceministerios.

La importancia de tener funcionarios y medidas de largo plazo

Ante esta situación, ¿qué nos queda por hacer? La politóloga Paula Távara recuerda que este tipo de posiciones son las que guían las políticas que lleva adelante sus sectores y la idea es que tengan un tiempo mayor de gestión, pues así estas medidas pueden llegar a beneficiar realmente a los ciudadanos.

"El peligro está precisamente en que no construimos políticas de largo plazo (...) no hay nadie que pueda dar seguimiento a los grandes planes para el país y nuestro contexto político no nos permite garantizar que tengamos funcionarios de calidad por largos periodos en puestos del Ejecutivo", comenta.

Es ahí donde radica la importancia de fortalecer la carrera pública y la formación de servidores públicos que piensen en propuestas sostenibles en el futuro y tengan continuidad, agrega. "Ese conocimiento del sector permitirá que los funcionarios ayuden a sacar adelante las políticas y proponerse metas no solo de cortísimo plazo, porque saben que mañana pueden dejar el puesto, sino de mediano y largo plazo", finaliza.