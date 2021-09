Luis Almagro, secretario general de la OEA | Fuente: Andina

Esta mañana, el presidente Pedro Castillo se presentó en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde descartó que su gobierno sea comunista y convocó a las inversiones al país. Asimismo, afirmó también que los pueblos deben autoconvocarse para que su Constitución esté a la altura de los tiempos.

“Nosotros no somos comunistas, no hemos venido a expropiar a nadie, no hemos venido a ahuyentar las inversiones, al contrario, llamamos a grandes inversionistas para que vayan a Perú, que es inminentemente minero. Esa riqueza la debe sentir el hombre más común”, dijo.

A la salida del evento, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, opinó brevemente sobre la participación del presidente.

“Se habló sobre la respuesta COVID-19 y la necesidad de resolver las condiciones de desigualdad en la que viven nuestros pueblos y obviamente y también la referencia del sistema latinoamericano que la juzgamos extremadamente positivos. Fue un discurso muy bueno, de un estadista especial”, afirmó.

Cabe mencionar que el presidente también se refirió a la corrupción que aqueja al país. “Renemos corruptos de todo calibre, tenemos corruptos para exportar y esa es nuestra lucha”, mencionó.

