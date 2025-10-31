"Por fin tuve la dicha de cumplir ese sueño": Larissa Riquelme compartió fotos de su visita a Machu Picchu

Larissa Riquelme, la recordada 'Novia del Mundial' que se hizo popular en Sudáfrica 2010; regresó al Perú para disfrutar de unos días de turismo y visitar el santuario de Machu Picchu, en Cusco.

La modelo paraguaya compartió en sus redes sociales fotografías y videos de su recorrido por la maravilla del mundo, donde se le ve disfrutando de un día soleado y despejado. En una de las imágenes, aparece vistiendo un poncho blanco y negro con la imagen de la ciudadela inca.

"Toda mi vida soñé con conocer Machu Picchu ✨ Después de tantos años visitando Perú, por fin tuve la dicha de cumplir ese sueño 🙏🏻 Un lugar mágico, lleno de energía, historia y una paz que no se puede explicar… solo sentirla 💫 Gracias vida por permitirme vivir este momento tan especial", escribió Riquelme en su publicación.

La modelo aparece sola en las fotografías y no precisó la fecha exacta de su visita ni las demás actividades que realizó durante su estancia en el país.

¿Quién es Larissa Riquelme?

Larissa Riquelme es una modelo y actriz paraguaya, que se hizo conocida durante el Mundial Sudáfrica 2010. En aquel torneo, se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la hinchada de Paraguay, luego de ser captada por las cámaras alentando a su Selección con un teléfono móvil guardado en su escote, imagen que rápidamente se volvió viral en todo el mundo.

Nacida en Asunción, el 22 de febrero de 1985, Riquelme inició su carrera como modelo en su país, participando en campañas publicitarias y programas de televisión. Antes de alcanzar la popularidad internacional, ya era conocida en Paraguay por su trabajo en eventos deportivos y apariciones en medios locales.

Su fama como la 'Novia del Mundial' impulsó su carrera y la llevó a aparecer en portadas de revistas y programas de entretenimiento en varios países. Posteriormente, participó en proyectos televisivos y reality shows en América Latina, además de ser invitada a eventos deportivos internacionales y campañas publicitarias vinculadas al fútbol.

Riquelme ha continuado activa en el ámbito de entretenimiento y mantiene una gran presencia en redes sociales, donde comparte contenido sobre su vida personal y su trabajo.