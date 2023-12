Madre de Katherine Gómez señala que la defensa de Sergio Tarache dilata el proceso de extradición

Actualidad Madre de Katherine Gómez señalan que la defensa de Sergio Tarache dilata el proceso de extradición

Uno de los casos de feminicidios que más conmocionó al país fue el de Katherine Gómez, una joven de 18 años que fue quemada por su expareja, el venezolano Sergio Tarache, en las inmediaciones de la plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, el pasado 18 de marzo.

Tarache huyó del país con destino a Colombia, mientras que Katherine falleció seis días después, tras luchar por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Han pasado más de nueve meses y la familia de la joven sigue sin conseguir. Y es que el proceso de extradición de Sergio Tarache continúa dilatándose, puesto que aún está pendiente la resolución de un recurso de reposición que presentó la defensa del feminicida.

Cynthia Machare, madre de Katherine, comentó que desde hace semanas no recibe actualizaciones sobre la extradición de Tarache.

“Me tienen que resolver esta semana, pero se está dilatando el trámite. Lo único que me queda es que terminen de agilizarlo, porque me dijeron que a fines de años lo estarían trasladando”, comentó en Ampliación de Noticias Regional, de RPP.

“Ya tendría que haber salido la resolución, pero no me han vuelto a llamar ni me han dado ni una información. Voy a esperar hasta el viernes para ver qué es lo que se puede hacer, porque se va a acabar el año y no me dan respuesta”, agregó.

Machare reiteró que fue y aún es difícil para toda la familia afrontar la muerte de Katherine, y que lo único que la mantiene firme es su lucha para ver tras las rejas a Sergio Tarache, quien afronta una orden judicial de nueve meses de prisión preventiva por el delito de feminicidio.

“Él tiene que venir acá a pagar por lo que le hizo a mi hija”, sentenció.