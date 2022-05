María Antonieta Alva, exministra de Economía y Finanzas. | Fuente: Andina

En una entrevista concedida al diario La República, la extitular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, fue consultada sobre la actualidad política y económica del país. Al respecto, señaló que el Gobierno de Pedro Castillo es “extremista" en varios aspectos.

“Extremista en términos de improvisación, de lobby, con las contrarreformas en transportes. Pero también debo decir que este extremismo -sobre improvisación y lobby- lo veo también en la mayoría de los miembros del Congreso. Esta informalidad con la que se lleva adelante las cosas… siento que estamos en un equilibrio muy perverso donde el gobierno y la mayoría del Congreso actúan de la misma manera. Los retrocesos de la Sunedu han sido impulsados en el Congreso”, señaló y agregó que como funcionaria pública, conoce de cerca lo difícil que es impulsar reformas desde el Estado.

“Lo que mueve muchos de mis comentarios es el espíritu que tengo de funcionaria. Lo último fue por la decisión muy desacertada de sacar a Amalia Moreno (de Reconstrucción con Cambios). Hablo como alguien que ha trabajado en el Estado, que ha visto lo difícil que es sacar reformas, que ha visto cómo el Estado ha ido fortaleciéndose y mejorando, aunque no al ritmo que debería. Por ejemplo, se dice que este gobierno se quiere tirar abajo Servir, pero los gobiernos anteriores lo metieron en la congeladora también. Siento como funcionaria que en muchos de los temas en los que habíamos avanzado, incluso a pasos pequeños, ha habido retrocesos grandes. Eso es lo que me mueve en estos comentarios”, destacó.

Asimismo, la exfuncionario pública fue consultada sobre la gestión actual en el Ministerio de Economía y Finanzas, sector en el cual aseguró observa mucho “desorden”.

“Ciertamente, estaba acostumbrada a una congruencia con los sectores productivos y había que garantizar cierta consistencia entre lo que hacen los ministros de Economía, Trabajo, Minas. Veo mucho desorden. No creo que las posturas del MEF hayan cambiado de manera significativa, muchas cosas que podían considerarse desaciertos en manejo de política económica han ido sin su opinión favorable. No se le está dando al MEF el rol de concordar toda la política económica. A los sectores los siento muy desordenados y siento que el ministro de Economía no tiene el peso que tenía antes en otros gabinetes”, mencionó.

RETIRO DE LAS AFP

La exministra de Economía calificó la ley para el nuevo retiro de 4 UIT de las AFP como una medida irresponsable para “ganar titulares y cambiar la agenda”, sin embargo, negó ser defensora de las AFP.

“Cuando era ministra, en temas de pensiones me enfrentaba al retiro del cien por ciento de fondos de las AFP y de la ONP. En el caso de las AFP, el MEF trató de proponer algo un poco más mesurado porque había preocupación por la liquidez, qué iba a pasar si las AFP tenían que salir a liquidar con un retiro del 100%. Se aprobaron las medidas, pero vino con un paquete de 20 medidas que incluyó subsidio a las planillas y bonos en un contexto de confinamiento de la economía en una situación informal. Los que tenían alguito de plata en la AFP ya no la tienen con esos retiros que hubo, entonces la medida de ahora no está focalizada en las familias que más lo necesitan”, señaló y agregó que existen críticas justificadas.

“El Perú no tiene un sistema de pensiones. Hemos diseñado un sistema que no está adaptado a esta situación de informalidad. Y hay críticas a las AFP. (…) Lo que me preocupa es que han pasado dos años y no hemos hecho nada significativo. Estas batallas que tenía son de abril de 2020 y estamos en mayo de 2022 y no hemos hecho nada por dar algunos pasos hacia tener un sistema de pensiones que realmente proteja a la población”, dijo.

Finalmente, Alva fue consultada sobre sus críticas al programa Reactiva que impulsó durante la pandemia de la COVID-19. El principal obstáculo del mismo fue, según declaró, las brechas estructurales que existen en el país.

“Sí volvería a hacer Reactiva. Pude mejorar la comunicación, porque se entró en esta idea de que solo era plata para las empresas grandes y cuando se ve la lista, el 98% son mypes. Obviamente las empresas grandes tienen mayores montos porque tienen las planillas más grandes, pero sí hubo un tema… incluso me citaron al Congreso, a la Comisión de Fiscalización, y presentaba números, pero ya se había instalado el tema este del programa de las grandes empresas. Me faltó mejorar la comunicación”, dijo.

