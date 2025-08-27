"Hay que respetar el trabajo [fiscal]": Alva critica pronunciamiento de Dina Boluarte sobre allanamiento a casa de su hermano

La parlamentaria María del Carmen Alva dijo que la mandataria "no debe interferir porque existe separación de poderes".

La congresista María del Carmen Alva cuestionó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunciara sobre el allanamiento de la vivienda de su hermano, Nicanor Boluarte, ejecutado por la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú.

“No debió pronunciarse sobre el tema del hermano. En estos momentos hay que tener mente fría y más tranquilidad”, declaró en el programa Las cosas como son de RPP TV.

Para Alva Prieto, la jefa del Estado “no debe interferir ni plantear nada, porque existe separación de poderes y hay que respetar el trabajo y la competencia de cada [institución]”. Además, lamentó la confrontación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ejecutivo, el Congreso y el Tribunal Constitucional.

“De esta manera, no podemos salir adelante. No existe un trabajo coordinado. En lugar de pelear y estar preocupados por allanamientos, deberíamos estar combatiendo la inseguridad ciudadana, y eso no se está haciendo”, añadió.



El allanamiento fue realizado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) en la vivienda de Nicanor Boluarte, ubicada en el distrito limeño de San Borja. Según fuentes fiscales, la diligencia buscó incautar documentos relevantes para una investigación preliminar por presunta organización criminal. La medida incluyó 14 inmuebles, uno de ellos en Ayacucho.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, esta red estaría integrada por funcionarios, bajo el liderazgo del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santivañez. La organización habría formado “un grupo estructurado con capacidad operativa y carácter permanente para cometer delitos contra la administración pública, como colusión simple, cohecho pasivo propio e impropio y encubrimiento real agravado, con el fin de obtener beneficios económicos”.

¿Qué dijo Dina Boluarte?

En respuesta, Dina Boluarte rechazó la investigación contra su hermano y acusó al Ministerio Público de intentar desestabilizar su gobierno.

“Esta mañana me enteré que, por segunda vez, allanaron el domicilio de Nicanor Boluarte, mi hermano, por un hecho de una organización criminal cuyos integrantes investigados no se conocen los unos y los otros”, expresó en una intervención pública en el patio del Palacio de Gobierno.



“Es claramente otro muñeco armado por algunos fiscales que, impunemente, fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal”, añadió.