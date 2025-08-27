Dina Boluarte anuncia que Gobierno prepara proyecto de ley para la defensa de la soberanía nacional: "Han surgido nuevas amenazas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidente Dina Boluarte anunció este miércoles que el gobierno peruano se encuentra preparando un proyecto de ley "de la soberanía nacional", con el propósito de "otorgar un marco jurídico normativo que permita su defensa en el contexto de los deberes esenciales del Estado establecidos en el artículo 44 de la Constitución Política del Perú”.

“Somos conscientes de que han surgido nuevas amenazas contra nuestra soberanía y es imperativo que el Estado se defienda no solo en términos de integridad territorial, sino también en la plena aplicabilidad de nuestra Constitución y de nuestras leyes. Repito, no vamos a permitir que organismos internacionales o intereses ajenos a nuestra voluntad nacional interfieran en nuestras decisiones soberanas”, sostuvo Dina Boluarte durante la ceremonia por el Día de la Defensa Nacional.

En esa línea, dijo que bajo el marco constitucional “se requiere de una norma que amplíe los alcances de este concepto jurídico a la realidad contemporánea”, con el objetivo de que el Perú “afirme sin ambigüedades ni concesiones su derecho a decidir su propio destino”.

“Defender la soberanía no es un acto aislado sino la garantía de nuestra libertad, de nuestra democracia y del porvenir de las próximas generaciones”, zanjó en su pronunciamiento realizado en Palacio de Gobierno.

Lo que dice el artículo 44

Según el artículo 44 de la Constitución Política del Perú, son deberes primordiales del Estado el "defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación".

"Asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior", señaló el artículo.

Defendió a su hermano por allanamientos

Por otro lado, la presidente de la República, Dina Boluarte, atribuyó al Ministerio Público la intención de desestabilizar al Gobierno con el allanamiento que se registra esta mañana en la vivienda de su hermano, Nicanor Boluarte, en San Borja.

“Yo sé que no es contra él [Nicanor Boluarte] el tema es contra esta presidenta que no agachó la cabeza al chantaje ni a la venganza ni al rencor, yo sé que quieren desestabilizar al gobierno, pero desde acá, dese la casa de todos los peruanos, digo a esos jueces: la presidenta es más valiente de lo que ustedes se imaginan y no les tengo miedo”, aseguró la mandataria.

Previo a ello, Dina Boluarte sostuvo que la diligencia de allanamiento en la casa de su hermano formaba parte de "un muñeco armado" por algunos fiscales que, según señaló, fabrican carpetas sin sentido jurídico ni penal.

“Es claramente otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal. Desde este podio, nuevamente con las disculpas que se merecen, pero no me puedo quedar callada, porque más allá de la presidenta, soy hermana, soy hija y desde acá le mando a mi hermano mi solidaridad, pero también mi abrazo fraterno y mi respeto por la valentía que muestra mi hermano. Yo ya quisiera que aquellos fiscales y aquellos jueces que solicitan allanamientos, y ordenan los allanamientos impunemente, tengan una pisca de la calidad humana y la decencia que sí tiene el doctor Nicanor Boluarte”, dijo.