Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 27 de agosto | (Santa Mónica) - "Ustedes por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad"
EP 1060 • 12:11

Consejo de Ministros rechaza allanamiento a casa del hermano de Dina Boluarte y acusa "vulneración" del orden constitucional

Consejo de Ministros, en un pronunciamiento, defendió a Nicanor Boluarte y criticó al Ministerio Público
Consejo de Ministros, en un pronunciamiento, defendió a Nicanor Boluarte y criticó al Ministerio Público | Fuente: Consejo de Ministros (@pcmperu)
Jorge Luis Pinedo Barrera

por Jorge Luis Pinedo Barrera

·

En un pronunciamiento, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, afirmó que esta medida solo busca "desestabilizar al país, politizar la justicia y hacer uso de ella como un arma de venganza política".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En un pronunciamiento oficial, el Consejo de Ministros expresó su rechazo a la reciente medida de allanamiento solicitada por el Ministerio Público y autorizada por el Poder Judicial contra el domicilio de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República.

Según indicó el titular del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, esta acción representa una vulneración al orden constitucional que afecta la gobernabilidad y la democracia en el país.

​“El derecho a la inviolabilidad del domicilio se encuentra protegido por la Constitución Política del Perú y nuestro Código Penal, como en numerosos países, en tanto su vulneración afecta directamente la intimidad y la seguridad de las personas”, señaló Arana. 

Asimismo, indicó que el allanamiento es una medida procesal excepcional; sin embargo, advirtió “un uso desproporcionado” no solo en el caso que involucra a Nicanor Boluarte, sino también en otras acciones “contra ministros de Estado, políticos y ciudadanos”.

Además, criticó la utilización de figuras que, según el comunicado leído, son “inexistentes en nuestro ordenamiento”, como el concepto de “tercero vinculado”, calificando tales prácticas como “errores jurídicos inadmisibles”.

El pronunciamiento también cuestiona el momento en que se “ejecutan este tipo de acciones”, luego de la reciente interpretación del artículo 117 (causales para procesar a un presidente en funciones) de la Constitución por parte del Tribunal Constitucional.

En ese sentido, manifestó que esta medida solo busca “desestabilizar al país, politizar la justicia y hacer uso de ella como un arma de venganza política” que hace “mucho daño ala institucionalidad, y que permitiría perseguir a los funcionarios públicos, a los políticos y sus familias”.

​“El Ejecutivo en pleno rechaza tajantemente este abuso de poder que se realiza desde el Ministerio Público, que con estas acciones se está poniendo del lado del desgobierno, en contra de la constitución, la democracia, del Estado de Derecho y de la institucionalidad situación que, como peruanos, no debemos permitir”, afirmó.

Finalmente, Eduardo Arana aseguró que el gobierno -pese a esta situación- continuará trabajando para lograr “un país más justo, desarrollado y democrático”.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político

En las elecciones 2026, más de nueve mil candidatos competirán por un lugar en el nuevo Congreso. Pero la contienda más reñida será por llegar al Senado, la cámara alta que regresa luego de más de tres décadas. ¿Qué funciones tendrá y por qué será estratégico para los partidos asegurar presencia en este espacio?
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
PCM Consejo de Ministros Eduardo Arana Dina Boluarte Nicanor Boluarte

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA