Consejo de Ministros rechaza allanamiento a casa del hermano de Dina Boluarte y acusa "vulneración" del orden constitucional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En un pronunciamiento oficial, el Consejo de Ministros expresó su rechazo a la reciente medida de allanamiento solicitada por el Ministerio Público y autorizada por el Poder Judicial contra el domicilio de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República.

Según indicó el titular del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, esta acción representa una vulneración al orden constitucional que afecta la gobernabilidad y la democracia en el país.

​“El derecho a la inviolabilidad del domicilio se encuentra protegido por la Constitución Política del Perú y nuestro Código Penal, como en numerosos países, en tanto su vulneración afecta directamente la intimidad y la seguridad de las personas”, señaló Arana.

Asimismo, indicó que el allanamiento es una medida procesal excepcional; sin embargo, advirtió “un uso desproporcionado” no solo en el caso que involucra a Nicanor Boluarte, sino también en otras acciones “contra ministros de Estado, políticos y ciudadanos”.

Además, criticó la utilización de figuras que, según el comunicado leído, son “inexistentes en nuestro ordenamiento”, como el concepto de “tercero vinculado”, calificando tales prácticas como “errores jurídicos inadmisibles”.

El pronunciamiento también cuestiona el momento en que se “ejecutan este tipo de acciones”, luego de la reciente interpretación del artículo 117 (causales para procesar a un presidente en funciones) de la Constitución por parte del Tribunal Constitucional.

En ese sentido, manifestó que esta medida solo busca “desestabilizar al país, politizar la justicia y hacer uso de ella como un arma de venganza política” que hace “mucho daño ala institucionalidad, y que permitiría perseguir a los funcionarios públicos, a los políticos y sus familias”.

​“El Ejecutivo en pleno rechaza tajantemente este abuso de poder que se realiza desde el Ministerio Público, que con estas acciones se está poniendo del lado del desgobierno, en contra de la constitución, la democracia, del Estado de Derecho y de la institucionalidad situación que, como peruanos, no debemos permitir”, afirmó.

Finalmente, Eduardo Arana aseguró que el gobierno -pese a esta situación- continuará trabajando para lograr “un país más justo, desarrollado y democrático”.

#Pronunciamiento | Los integrantes del Consejo de Ministros ponemos en conocimiento de la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/etkOTcWJNv — Consejo de Ministros (@pcmperu) August 27, 2025

Rechazo el abuso de poder contra el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte. Esta injusta práctica es propia de regímenes autoritarios que, usando fiscales, pretenden quebrar al Gobierno, socavar la democracia y destruir el Estado de derecho. ¡Un agravio contra el Perú! — Morgan Quero (@MORGANQUERO) August 28, 2025