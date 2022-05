Mariana Alegre, directora del Observatorio ciudadano Lima Cómo Vamos. | Fuente: RPP Noticias

Esta mañana, en diálogo con Ampliación de Noticias, la directora del Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos, Mariana Alegre, fue consultada sobre la medida del pico y placa, implementada hace algunos años para reducir el tráfico en Lima. Al respecto, la especialista indicó que esta estrategia no es recomendada para la capital.

“Un estudio que se ha publicado hace unos meses ha analizado el caso particular de Lima y la medida de pico y placa implementada por el anterior alcalde demostrando que los efectos no fueron positivos, al contrario, empeoró en algunas zonas de la ciudad empeoró el tráfico. Esa es una medida que no debemos reconsiderar por el momento y más bien si tenemos que tener en cuenta que hay que arreglar el diseño vial y corregir los errores de diseño que en este momento generan los cuellos de botella, el tráfico, los atracones son lo que maltrata tanto al conductor como al resto de actores de transporte”, mencionó.

“Una medida de pico y placa podría funcionar en ciudades donde la tasa de motorización, es decir, la cantidad de vehículos, sea elevada. Nuestra ciudad no tiene una tasa de motorización tan alta, al contrario, es relativamente baja en comparación con otras ciudades de la región, a pesar de que tenemos un tráfico terrible”, añadió.

Por otro lado, con respecto a la información que maneja actualmente Lima Cómo Vamos sobre los principales problemas que aquejan a la ciudadanía, Alegre indicó que el transporte se mantiene en segundo lugar.

“Definitivamente el problema más grave para los ciudadanos ha sido el transporte público, ubicado en el segundo lugar (en el primer lugar siempre está la seguridad ciudadana). Ahora con la pandemia esto cambió un poco y el tema de la salud cobró importancia y por lo tanto este se redujo, sin embargo, cuando evaluamos de manera concreta la satisfacción de los ciudadanos en relación al transporte público encontramos una serie de aspectos que van a tener impacto en su viaje”, mencionó.

CONSTRUCCIÓN DEL ÓVALO MONITOR

Alegre también fue consultada sobre la construcción del Óvalo Monitor, obra que tuvo un costo de aproximadamente 80 millones de dólares.

“Hay que entender dos segmentos importantes: la infraestructura como tal nuevamente se inserta de manera desorganizada del sistema de transportes y, por lo tanto, atiende una problemática específica de un grupo específico y minoritario, que son los que conducen autos privados o usan taxis, por lo tanto, el resto de actores de la movilidad, especialmente los pasajeros de transporte público, los tienen relegados a seguir atrapados en el tráfico ahora abajo del bypass del Óvalo Monitor. Sin embargo, hay un elemento que tiene que ver a cómo el conductor se acostumbra a la infraestructura, señalizaciones y a las reglas que se tienen que empezar a implementar y a colocar de manera más exigente cumpliendo los manuales y técnicas en general en toda la ciudad. Ahí hay un elemento donde hay que atender la responsabilidad de los conductores”, señaló.

