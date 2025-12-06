Marina de Guerra advierte sobre oleaje de ligera a moderada intensidad en la costa peruana hasta el jueves 11 de diciembre

Por su parte, el Indeci recomendó suspender las actividades portuarias y de pesca, así como asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme.

La Marina de Guerra del Perú advirtió sobre la ocurrencia de oleaje de ligera a moderada intensidad desde este sábado 6 hasta el jueves 11 de diciembre.



De acuerdo con el Aviso Especial N.° 55 elaborado por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV) de la institución adscrita al Ministerio de Defensa, en el litoral norte se prevé oleaje ligero a partir de la tarde del sábado 6 de diciembre, incrementándose a moderado en la madrugada del domingo 7 y disminuyendo a ligero durante la noche del lunes 8.



Por su parte, en el litoral centro, de Salaverry a Pisco, se presentaría de forma ligera por la madrugada del lunes 8, pasando a moderado al siguiente día en horas de la madrugada; tras ello, descendería a ligero el miércoles 10 por la madrugada. En tanto, de Pisco a San Juan de Marcona, se prevé oleaje ligero también este último día, pero en horas de la tarde.



Finalmente, en el litoral sur, se registraría oleaje ligero durante la tarde del miércoles 10 de diciembre.



Recomendaciones

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a las autoridades regionales y locales a orientar a la población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y/o daños personales y materiales.



Del mismo modo, recomendó suspender las actividades portuarias y de pesca, así como asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme. Además, apuntó, se debe evitar actividades deportivas y recreativas durante el periodo de oleaje, así como campamentos cerca de las zonas de playa.



El Indeci añadió que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DIHIDRONAV, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.