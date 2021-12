Mario Casaretto contó su experiencia con la COVID-19. | Fuente: RPP Noticias

El comandante Mario Casaretto, jefe de la Cuarta Comandancia Departamental de Lima Centro de los Bomberos, exhortó a la población a dejar de lado sus dudas y a vacunarse contra la COVID-19 para evitar sufrimientos a las familias. Al respecto, recordó que toda la ciudadanía se ha vacunado desde que eran niños y sin conocer o tener preferencia por algún laboratorio.

"Cuando fuimos niños nuestros padres nos llevaban a vacunarnos y jamás, ni nuestros padres ni nosotros, supimos cuál era la marca de la vacuna. Aquí se ha hecho un laberinto en que la marca vale y la otra no y empezaron a salir este tipo de versiones que ha hecho que mucha gente entre en una duda", señaló.

"No saben lo que se sufre o hacemos sufrir a nuestros familiares una vez que estamos con el virus ya contraído. El mensaje es que en esos 45 días más 30 días más de convalecencia y luego seis meses para rehabilitarse, cómo no voy a vacunarme, cómo no voy a prevenir", advirtió.

En entrevista con RPP Noticias, el comandante aprovechó para enviarle un mensaje a su hermano, quien tiene una postura contra las vacunas. Como se recuerda, en abril de este año, el representante de los Bomberos abandonó el hospital Guillermo Almenara luego de que permaneciera 44 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por contagio de COVID-19.

"Aprovecho la oportunidad para mandarle un mensaje a mi hermano, a mi único hermano, que tiene ese pensamiento antivacuna: vacúnate porque yo no quiero perder al único hermano que tengo. Si Dios me dio la oportunidad de podérselo decir a través del más importante medio de comunicación, se lo digo: vacúnate, por favor", indicó.

Ciudades que superaron el 80 % de su población vacunada

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció el pasado jueves que el país avanza favorablemente en el proceso de vacunación contra la COVID-19. Regiones como Ica (86.9%) y Áncash (84%), Lima Provincias (84.1%) y Callao (84%) han logrado tener a más del 80 % de su población objetivo vacunada con dos dosis.

La situación es similar en las jurisdicciones de Lima Metropolitana como Lima Norte (81.6%), Lima Centro (81.1%) y Lima Sur (80.2%), mientras que Lima Este (79.7%), Tumbes (79.6%), Arequipa (79.1%), Piura (79.1%) y La Libertad (77.1%) están muy cerca de lograr el 80%.

El panorama es alentador en regiones como Madre de Dios (48.1%), Puno (50.2%), Ucayali (57.5%), Loreto (58.1%) y Amazonas (59.7%), donde las brechas de vacunación se han ido acortando gracias a las estrategias desplegadas por el Minsa que buscan aproximar las vacunas a los lugares con mayor dificultad de acceso.

En tanto, la Dirección de Inmunizaciones del Minsa informó que el proceso de vacunación se viene intensificando en estas fechas a la festividad de Año Nuevo, poniendo en marcha una nueva edición del VacunaFest con 37 horas ininterrumpidas en Lima y Callao; mientras que, a nivel nacional, los vacunatorios atenderán hoy a la población hasta las 10:00 p.m.

