Más de 500 documentos históricos fueron robados del Archivo General de la Nación

Cartas con la firma de Miguel Grau de 1878, documentos de Simón Bolívar de 1826 donde anuncia que debe regresar a Colombia y encarga el gobierno al mariscal Andrés de Santa Cruz o nombramientos de autoridades firmados por Don José de Martín en 1822. Documentos que guardan nuestra historia y cultura, pero que han sido manipulados, robados y traficados dentro y fuera del Perú.

Desde el 2018 hasta lo que va del 2025, un total de 529 documentos históricos del Archivo General de la Nación fueron robados de instituciones públicas en Lima, Arequipa y Cusco. Estos documentos son, en su mayoría, cartas, registros, despachos, contratos o archivos de épocas virreinales e incaicas y han sido puestos en venta, en algunos casos en portales web.

Documentos de personajes históricos han sido sustraídos del Archivo General de la Nación. | Fuente: Archivo General de la Nación

Menos de 10 personas para proteger documentos históricos

Lo más alarmante de esto es que más del 80% de los documentos aún no se logran recuperar, según reportes de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. ¿Por qué es tanta la demora?

“Hay motivos fundamentales. Uno es que, en algunos casos, no se logra determinar cuál es el origen o la procedencia puntual del documento. Es decir, no todas las instituciones públicas cuentan con un nivel de descripción e identificación de sus documentos como catálogos. Otro problema es que la institución de donde procede este documento no realiza la denuncia. Y sin denuncia, no procede una acción policial o desde la Fiscalía”, explica a RPP Data, el director del Archivo Histórico del Archivo General de la Nación, Jesús Martínez.

A esto se le agrega que el equipo encargado de recuperar documentos históricos y culturales de nuestro país no llega ni a diez personas. “Es un equipo de 6 o 7 especialistas, entre historiadores, archiveros, gente con mucha experiencia. Pero claro, es un equipo reducido, entre otras funciones que tienen. Hay una proyección [de cada institución] y en nuestro caso hemos planteado tener más recursos humanos y dotar de mejores equipos para tener una respuesta mayor en este proceso de recuperación (…) Podríamos duplicar la cifra”, agrega Martínez.

Solo un equipo de 6 - 7 personas se encarga de revisar cientos de documentos históricos sustraídos en el Perú. | Fuente: Archivo General de la Nación

Recuperación de archivos puede tomar hasta cinco años

Dentro del Archivo General de la Nación, existen archivos regionales en cada departamento, que preservan los documentos de sus localidades. Uno de los más importantes, no solo del país, sino del continente, es el Archivo Regional del Cusco.

Esta entidad conserva documentos que datan de 1540, con valiosos registros de personajes como Túpac Amaru, Micaela Bastidas o Agustín Gamarra. En 2019 se identificó que uno de estos documentos estaba siendo vendido de forma ilícita en una página web de Argentina. Tras cinco años de gestiones, recién en 2024 se logró su recuperación, relata Edwin Berduzco, director de esta institución.

“El año pasado se logró repatriar unos documentos que habían sido sustraídos del Archivo Regional del Cuzco. Se trataba de unos registros de tres haciendas de azúcar donde los arrieros de la época registraban las ventas e impuestos que pagaban. Posiblemente, el criterio [para robarlo] fue que había algunos datos de Túpac Amaru II", comenta Berduzco.

Según los reportes, el libro contenía registros del 1 de mayo de 1772 al 30 de abril de 1773 sobre el traslado de caña de azúcar y derivados a la Real Superintendencia de las haciendas Pachachaca, Mollemolle y Santa Ana, en las regiones de Apurímac y Cuzco.

Documento relacionado a Túpac Amaru II fue recuperado en 2024. | Fuente: Archivo Regional del Cusco

La subasta online de estos documentos había comenzado y se le había asignado a un ciudadano inglés por la suma inicial de 5,500 dólares, agrega el funcionario cusqueño. "Gracias a las capacitaciones que nos dieron [en el archivo] llegamos a detectar y se hicieron las indagaciones correspondientes. Con la colaboración bilateral entre países, se logró intervenir la subasta. Luego nosotros tuvimos que demostrar, técnica y científicamente, que estos archivos eran de Cusco", detalla Berduzco.

Los principales destinos del tráfico de documentos históricos peruanos son Estados Unidos (173 archivos), México (113) y España (82). Luego le siguen el Perú (59) y Argentina (22), de acuerdo a datos del Archivo General de la Nación.

27 robos de archivos en la Biblioteca Nacional del Perú

Por otro lado, la Biblioteca Nacional del Perú también resguarda patrimonio valioso, como libros, manuscritos, mapas, fotos y pinturas, distintos a los documentos del Archivo General de la Nación. Entre 2019 y 2025 se reportaron 27 robos, según una solicitud de acceso a la información pública que realizó RPP Data. En este documento se identificó que más de la mitad de los archivos sustraídos terminaron traficados por internet.

Según Cristina Vargas, directora de Protección de las Colecciones de esta institución, uno de los principales desafíos es avanzar con un inventario completo de la institución, ya que la falta de uno compromete la prevención y sanción. Actualmente, tienen más de 7 millones de documentos bibliográficos históricos, pero menos del 2% está inventariado.

"La Biblioteca Nacional del Perú no tiene un inventario completo, tiene un inventario que cuando se inició la gestión [hace 9 meses ingresó como directora] estaba en menos del 1% y hemos avanzado al 1.8%. Hay metas y buscamos, de acuerdo a diferentes panoramas presupuestales, poder llegar en dos años a tener un inventario de 54% siempre y cuando haya ciertos apoyos de presupuesto. Necesitamos saber lo que hay, porque es una forma clara para poder luchar contra el tráfico ilícito", detalla la funcionaria.

En abril del 2025, el Ministerio de Cultura logró reponer 78 documentos históricos como folios de hospitales, bonos de la reforma agraria o fragmentos de libros, que forman parte de nuestro Patrimonio Cultural de la Nación. Sin embargo, sigue siendo insuficiente. Más presupuesto, personal y digitalización son clave para proteger nuestro patrimonio y honrar realmente nuestra historia.