El Ministerio de Educación (Minedu) informó que cerca de 14 000 plazas de ascenso fueron incrementadas en relación con las que se ofertaron inicialmente para el Concurso de Ascenso de Educación Básica 2021, asegurándose así plazas para los 37 947 docentes que superaron las dos etapas de dicho concurso público.



El Concurso de Ascenso de Educación Básica 2021 se inició en marzo del año pasado con el objetivo de brindar a los docentes oportunidades de crecimiento profesional y mejora de su retribución económica, todo ello en base a su propio mérito, a través de un proceso de evaluación que valora sus conocimientos pedagógicos y reconoce su trayectoria profesional.



Es así que el Minedu ha tomado la decisión de priorizar los recursos para lograr el financiamiento de la mencionada ampliación de plazas y así fortalecer el desarrollo profesional en la Carrera Pública Magisterial.



La relación completa de ganadores por regiones se puede revisar en el siguiente enlace: https://evaluaciondocente.perueduca.pe/ascenso2021/resultados-finales/



El Minedu precisó que promueve la meritocracia, mejoras económicas y oportunidades de crecimiento profesional para los docentes nombrados en la Carrera Pública Magisterial, en beneficio de la calidad educativa en el país.



Para más información puede revisar la página web del concurso o comunicarse a la línea de atención de consultas (01) 615-5887 de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

