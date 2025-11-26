Juez rechaza pedido de la JNJ de apartarse “por decoro” del proceso de reposición solicitado por Delia Espinoza

El juez Constitucional, Juan Torres, rechazó el pedido de la Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que se abstenga “por decoro” del trámite del proceso de la demanda de amparo que presentó la doctora, Delia Espinoza, contra dicha institución para que se ejecute su reposición como fiscal de la Nación.

El magistrado declaró “improcedente de plano” la solicitud de la defensa legal de la JNJ para que se remitan los actuados en este caso a un juzgado constitucional distinto para que continúe la tramitación de este proceso.

La Procuraduría Pública de la JNJ sostuvo que su pedido tiene que ver directamente con la emisión de una medida cautelar en la que el juez Juan Torres ordenó la reposición de la doctora Delia Espinoza como Fiscal de la Nación, pese a que el presente proceso se encuentra expedito para emitir sentencia desde el pasado 26 de setiembre.

Por ello, consideró que en el desarrollo del presente proceso judicial, se han presentado situaciones que evidenciarían una aparente parcialidad de parte del juzgador y un indebido adelanto de opinión.

No obstante, el juez Torres Tasso determinó que el cuestionamiento formulado debe desestimarse ya que en estos casos puntuales, las partes procesales tienen a salvo y vigente su derecho para que, de considerarlo necesario, recurran haciendo uso de los medios impugnatorios que le confiere la ley y sea un órgano superior colegiado quien resuelva en definitiva el proceso o sus incidencias.