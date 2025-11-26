Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Juez rechaza pedido de la JNJ de apartarse “por decoro” del proceso de reposición solicitado por Delia Espinoza

Juez Constitucional, Juan Torres, rechaza pedido de la JNJ para que se aparte del caso Delia Espinoza.
Juez Constitucional, Juan Torres, rechaza pedido de la JNJ para que se aparte del caso Delia Espinoza. | Fuente: Andina
Julio Cisneros

por Julio Cisneros

·

El magistrado declaró “improcedente de plano” la solicitud de la defensa legal de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que se remitan los actuados en este caso a un juzgado constitucional distinto para que continúe la tramitación de este proceso.

Judiciales
00:00 · 01:56

El juez Constitucional, Juan Torres, rechazó el pedido de la Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que se abstenga “por decoro” del trámite del proceso de la demanda de amparo que presentó la doctora, Delia Espinoza, contra dicha institución para que se ejecute su reposición como fiscal de la Nación.

El magistrado declaró “improcedente de plano” la solicitud de la defensa legal de la JNJ para que se remitan los actuados en este caso a un juzgado constitucional distinto para que continúe la tramitación de este proceso.

La Procuraduría Pública de la JNJ sostuvo que su pedido tiene que ver directamente con la emisión de una medida cautelar en la que el juez Juan Torres ordenó la reposición de la doctora Delia Espinoza como Fiscal de la Nación, pese a que el presente proceso se encuentra expedito para emitir sentencia desde el pasado 26 de setiembre. 

Por ello, consideró que en el desarrollo del presente proceso judicial, se han presentado situaciones que evidenciarían una aparente parcialidad de parte del juzgador y un indebido adelanto de opinión.

No obstante, el juez Torres Tasso determinó que el cuestionamiento formulado debe desestimarse ya que en estos casos puntuales, las partes procesales tienen a salvo y vigente su derecho para que, de considerarlo necesario, recurran haciendo uso de los medios impugnatorios que le confiere la ley y sea un órgano superior colegiado quien resuelva en definitiva el proceso o sus incidencias.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP226 | INFORMES | Elecciones 2026: cinco precandidatos de zonas con alta de minería ilegal figuran en el REINFO

Precandidatos de las regiones más golpeadas por la minería ilegal figuran en el REINFO, el registro que permite operar a mineros informales. ¿Estamos frente a un posible conflicto de interés? Conozca los detalles de este hallazgo en el siguiente informe de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
JNJ Junta Nacional de Justicia Delia Espinoza

RPP TV

En Vivo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA