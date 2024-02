Ministro Mathews: plataforma de Joinnus se utilizará para venta de entradas a Machu Picchu mientras se crea nueva web

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Mathews, indicó que la plataforma creada por Joinnus para la venta de entradas a Machu Picchu seguirá utilizándose, mientras se implementa un nuevo espacio virtual para ofrecer estos tickets. Ello independientemente de que el contrato con dicha empresa vaya a ser concluido.

En declaraciones a Nunca es tarde de RPP Noticias, el ministro sostuvo que se mantendrá el uso de dicha plataforma por un tema de transparencia y que de momento no se ha determinado cuánto demorará la implementación de la nueva web para la venta de entradas a Machu Picchu. En esa línea, precisó que no se trata de un proceso inmediato y que se debe seguir varios pasos, por lo que la empresa continuará dando el servicio.

“Esto no es inmediato, no es que cierro hoy y mañana prendo la luz, sino que hay un proceso y en ese lapso tiene que seguir dando el servicio la empresa, pero es temporal, la idea es que estemos absolutamente claros de que la nueva plataforma sea transparente. Se sigue utilizando la plataforma que impuso Joinnus y eso es transparente. Eso va a ser por un tiempo, no se sabe cuándo se barajaron algunas fechas tentativas de siete semanas”, indicó.

Asimismo, dijo que se ha acordado la conclusión del contrato con Joinnus; sin embargo, aún no se ha formalizado. Aunque dejó en claro que ya existe una posición de dicha empresa en la que expresan su voluntad de adelantar la terminación de dicho documento.

Sobre impacto de protesta

El titular del Mincetur también se refirió al impacto negativo que tuvo la protesta en Machupicchu e indicó que varios gobiernos expresaron categoría ‘Warning’ para Perú, es decir, no recomendaban que se viaje a nuestro país por el conflicto en Cusco.

“Para nosotros era tremendamente importante resolver esta situación y resolverlo rápido, porque ya hemos recibido varios mensajes de varios gobiernos, el de Corea del Sur, el de Japón, el de Canadá, Estados unidos y algunos más de Europa, expresando la categoría de ‘Warning’ para Perú, o sea no visiten Machu Picchu y eso es malísimo, porque tiene un impacto directo sobre el flujo de turismo”, comentó.

“Además, hay que tener en cuenta de que, en esta época del año, en el hemisferio norte suelen comprar sus pasajes para el verano, que es julio, agosto. Es como ir al Taj Mahal o ir a cualquier destino importante, uno pretende planificarlo y pretender todo planificado”, añadió.

En esa línea, resaltó que se haya logrado llegar a acuerdos con las comunidades en Cusco respecto del tema de la venta de entradas y añadió que se tendrá que trabajar por transparentar el trabajo de la Dirección Descentralizada de Cultura de Cusco, la cual dijo que estaba funcionando de “manera oscura”.