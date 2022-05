La cuarta dosis se aplica solo a la población mayor de 50 años, personal de salud y personas inmunosuprimidas que cumplieron cinco meses después de haberse aplicado la tercera dosis contra la COVID-19. | Fuente: Minsa

En el Perú, ya se han aplicado más 550 000 cuartas dosis de la vacuna contra la COVID-19 y más de 17 millones 55 mil 894 peruanos mayores de doce años ya cuentan con la tercera dosis, lo que equivale al 60 % de la población objetivo, así lo informó la directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), María Elena Martínez.

"A dos semanas de implementar la cuarta dosis contra la COVID-19 para los mayores de 50 años, tenemos que anunciar que hoy hemos llegado a 556 298 personas vacunadas con la cuarta dosis en el territorio nacional. También hemos sobrepasado los 17 millones de terceras dosis aplicadas", señaló Martínez.

Como se recuerda, la cuarta dosis se aplica solo a la población mayor de 50 años, personal de salud y personas inmunosuprimidas que cumplieron cinco meses después de haberse aplicado la tercera dosis contra la COVID-19. Las vacunas de los laboratorios Pfizer y Moderna son las que se administran a este grupo poblacional.

En tanto, la tercera dosis es aplicada solo tres meses después de administrarse la segunda dosis y está autorizada para personas mayores de 12 años. En el ranking nacional de terceras dosis, Lima Centro e Ica lideran con una cobertura de más del 73.9 % y 73.1 %, respectivamente.

Dos regiones con poca cobertura de terceras dosis

No obstante, se tiene 2 regiones por debajo del 30 % de cobertura de terceras dosis, estas son Madre de Dios (32.4 %) y Puno (33.8 %). Esta información es actualizada diariamente en el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) del Minsa.

Para continuar cerrando las brechas de vacunación contra la covid-19, el Minsa recomienda a la población seguir acudiendo a los centros de vacunación y establecimientos de salud estratégicamente ubicados para completar sus dosis pendientes.

A la fecha, se han aplicado 74 070132 dosis contra la COVID-19 a nivel nacional. Las regiones de Tumbes, Ica, Lima Provincias y Lima Norte lideran el ranking a nivel nacional con coberturas que superan el 95 %.

