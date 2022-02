El Minsa precisó que del total de casos confirmados, 3 514 048 personas vencieron a la COVID-19. | Fuente: Andina

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó este domingo que, a la fecha, se han registrado 3 496 009 casos confirmados de la COVID-19 y 209 468 fallecidos a nivel nacional. En las últimas 24 horas se registraron 4 067 infectados y 53 decesos.

Durante el 19 de febrero se registraron los resultados de 59 918 personas muestreadas, de los cuales 4 067 fueron casos sintomáticos confirmados de ese día.

Además, se registraron parcialmente los resultados de 5 021 casos confirmados por la COVID-19 de los siete días anteriores.





98 recuperados en un día

En su último reporte, el Minsa indica que a la fecha se tienen 2 683 pacientes hospitalizados por la COVID-19, de los cuales 1 165 se encuentran en UCI con ventilación mecánica.



Asimismo, del total de casos confirmados, 3 514 048 personas vencieron a la COVID-19 tras cumplir su período de aislamiento domiciliario o tras ser dados de alta de un establecimiento de salud. Además, se reportó que en las últimas 24 horas se realizaron 98 altas hospitalarias.



A fin de evitar la propagación de la COVID-19, el Gobierno continúa recomendando distanciamiento físico de al menos un metro de distancia de otra persona, usar mascarilla y lavarse las manos de manera frecuente, estar informado sobre el nuevo coronavirus y las medidas que se toman para enfrentarlo.

