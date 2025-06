Muerte de turista japonesa demuestra necesidad de contar con helicópteros especializados para rescate, aseguró presidente de la AGMP

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El reciente rescate de dos turistas japonesas en el nevado Huascarán, una de las cuales lamentablemente falleció, ha puesto en debate las dificultades y desafíos que enfrentan al Perú en materia de rescates de alta montaña.

Según Beto Pinto, presidente de la Asociación de Montañistas del Perú (AGMP), el rescate de la turista japonesa que estuvo atrapada por más de dos noches -quien ya se encuentra estable- implicó grandes desafíos logísticos y humanos pero que hubo dificultades por el manejo de los helicópteros.

"Como lo vengo diciendo, la parte del helicóptero es importante porque reduce 10 horas de esfuerzo físico; sin embargo, de ahí para arriba todavía tenemos deficiencias ya que el personal tiene que escalar hasta, en este caso donde estaban las japonesas, poco más de 15 horas para llegar al punto. Entonces esas 15 horas dificulta, es muy largo y para eso necesitamos un helicóptero de mayor capacidad", declaró en Ampliación de Noticias.

Ejemplificó el argumento con helicópteros que han llegado a lo más alto como el Everest que, por ejemplo, en una distancia de 7 mil a 8 mil metros de altura "hacen un trabajo prácticamente eficiente".

"Este tipo de helicópteros necesitamos en el Perú porque somos un país montañoso y con este tipo de aparatos hubiésemos podido hacer el trabajo prácticamente en un par de horas y seguramente hubiésemos salvado ambas vidas", añadió Pinto a RPP.

Según Beto Pinto, presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú, actualmente no existe un control eficiente sobre quién accede a estas zonas peligrosas | Fuente: RPP

Detalles de la gestión del rescate

Pinto también señaló la diferencia entre el transporte y el rescate con helicópteros. En este caso, aseguró en RPP que el helicóptero facilitó el transporte del personal de rescate, pero no pudo efectuar el rescate directamente desde el lugar del incidente.

"No es echar la culpa a nadie, pero recalquemos que acá el helicóptero sirve de transporte, no es de rescate como uno lo refiere. Si fuera rescate, el helicóptero tendría que llegar hasta el mismo punto, engancharlos y luego de eso retirarlos. Eso es un rescate. Pero la función del helicóptero (en el caso) es de transportar, porque transporta gente hasta un punto alto y lo recoge y efectivamente nos ayuda en ese transporte, donde ahorramos entre 5 a 10 horas", declaró en Ampliación de Noticias.

El Ministerio de Turismo ha colaborado en la capacitación de porteadores auxiliares de montaña y algunos miembros de la Asociación de Guías de Montaña del Perú, lo que ha mejorado la respuesta a estos eventos. Sin embargo, Pinto contó las dificultades que se presentaron en los momentos del rescate.

"Estos porteados porteadores capacitados ahora nos ayudan a nosotros a los guías. Claro que están contratados por una empresa privada como es Socorro Andino, acá de Huaraz. Entre ellos han hecho todo este esfuerzo inhumano y sobre todo exponiendo sus vidas porque subir al Huascarán en sí no es fácil y esta temporada la ruta normal no está accesible, está con peligro de avalanchas, de grietas. Entonces han tenido que seguir a socorrer a estas dos escaladoras pasando todos estos peligros y además de eso descendiendo a las 2 (de la madrugada) hasta los 6 mil metros y lamentablemente luego de un chequeo ya médico por vía WhatsApp decidieron dejar a la otra (turista) porque decidieron salvar a la que estaba todavía consciente al 100 %, bajándola y bueno, felizmente sin ninguna novedad, llegando hasta el punto de helicóptero, donde se hizo cargo la Policía del traslado", mencionó.

"Lamentablemente, en todo el sector turístico en el Perú la informalidad reina"

Al ser consultado sobre los filtros para evitar casos como lo ocurrido con las turistas japonesas, Beto Pinto sostuvo que "la informalidad reina" en el sector turístico.

"Lamentablemente en todo el sector turístico en el Perú la informalidad reina. Entonces, al ser tan informal el tema turístico, empecemos por lo más fácil. El centro de Lima no está controlado al 100 % por los entes correspondientes para poder darle el servicio a los turistas. Pues imagínense, si en la capital pasa eso, en un espacio mucho más agreste como es el montañismo, donde el Parque Nacional [Huascarán] no tiene ningún tipo de control quién entra, quién sale, ellos aducen que solamente ven el tema de la conservación de la fauna y la flora", cuestionó en Ampliación de Noticias.

"[¿A quién se refiere?] Al Parque Nacional, al SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado), que no está controlando al 100%. Yo como dueño de casa, yo soy la persona encargada de ver quiénes entran y quiénes salen de mi casa, de mi negocio. Porque ellos te cobran una entrada al Parque Nacional. Eso lo venimos discutiendo y ellos aducen que no. Que no es trabajo de ellos tener esa responsabilidad, que la responsabilidad es de la DIRCETUR, de las DIRCETURES (Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo), de las GERCETURES (Gerencias Regionales de Comercio Exterior y Turismo) y del Mincetur (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo)", añadió.

En cuanto a la tecnología disponible, Pinto destacó el uso de dispositivos como los InReach de Garmin, que facilitan la comunicación satelital en situaciones de emergencia.

Agregó que los dispositivos InReach permiten a los usuarios enviar alertas SOS y compartir su ubicación con contactos específicos y con una central en Estados Unidos.