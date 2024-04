Policía rescata el cádaver de un segundo menor que habría muerto ahogado tras ingresar al río Rímac

Policiales La Policía investiga si la muerte del segundo menor tiene relación con el primero que fue encontrado el último sábado

La División de Emergencias de la Policía Nacional del Perú rescató un segundo cadáver de un menor que habría muerto ahogado tras ingresar al río Rímac.

Como se recuerda, el último sábado, la Policía y los bomberos recuperaron el cuerpo sin vida de un menor de 12 años, de nombre Jonatan, que habría muerto ahogado tras caer al río Rímac, en el distrito limeño de El Agustino.

A esta muerte se suma la del menor de iniciales J.C.B., de 15 años, de nacionalidad venezolana, cuyo cadáver fue encontrado ayer, domingo, en la parte del caudal que pasa por la región Callao.

Investigan presunta relación entre ambas muertes

El coronel PNP Percy Guerra Álvarez, jefe de la División de Emergencias de la PNP, en diálogo con RPP, dio detalles de las circunstancias en que fue hallado el cadáver del menor de 15 años.

“Aparte del rescate del cadáver que hizo la Policía Nacional (…) el día sábado, el día domingo fuimos alertados por la central 105 de que habría un cadáver en el río Rímac, a la altura de Morales Duárez con jr. Mariano Melgar en el Callao. Se trataría de un menor de iniciales J.C.B. de 15 años, de nacionalidad venezolana", sostuvo.

El coronel indicó que el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de El Agustino está investigando si ambos menores hallados se conocían o si sus muertes guardan alguna relación.

Esto, luego de conocerse que muchos menores de edad ingresan imprudentemente a las aguas del río Rímac, pese a la crecida de la corriente que se registra en las últimas semanas.

El cadáver de un menor de 12 años fue rescatado el último sábado en el río Rímac, en la zona de El AgustinoFuente: Andina

¿En qué circuntancias habría muerto el menor hallado el sábado?

En conversación con RPP, la madre del menor encontrado el último sábado indicó que su hijo se habría negado a lanzarse al río Rímac, tras un reto que le impusieron sus compañeros, y por ello habría sido empujado por uno de sus amigos.

“Supuestamente un niño lo retó a lanzarse al río y él no quiso, entonces el niño lo empujó. Eso es lo que yo sé, no sé si sea verdad o mentira. Yo me enteré a las 4 porque estaba trabajando. Ellos venían de un juego de fútbol y se grupo con un grupo de niños mayores. Todos los vecinos se metieron al río a buscar la manera de rescatarlo”, dijo Maylin Velásquez a RPP.

La tragedia ocurrió alrededor de las 2 de la tarde de este sábado, luego de que el menor de nacionalidad venezolana practicó fútbol con unos compañeros. La madre del pequeño se encontraba trabajando cuando le comunicaron el hecho.

Tras siete horas de trabajos de rescate, la Policía y los bomberos lograron recuperar el cadáver del menor.

Según información policial, el cuerpo sin vida se encontraba atrapado entre las rocas del río Rímac. Se logró rescatar el cadáver alrededor de las 11:53 p.m., gracias al trabajo conjunto de las autoridades.