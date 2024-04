Adrianzén sobre suspensión de Harvey Colchado: "Las decisiones del Mininter y la PNP son absolutamente institucionales"

Gobierno Adrianzén indicó que las decisiones del Mininter son absolutamente institucionales

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén se pronunció acerca de las declaraciones de Jorge Hernández Fernández, alias ‘El español’, quien dijo conocer al inspector general de la Policía Nacional del Perú, (PNP), Jhonny Véliz Noriega, que dispuso la separación temporal del coronel PNP Harvey Colchado de la Diviac.

Como se sabe, el dominical Panorama mostró una fotografía que dataría de 2021 en la que aparecen Jhonny Véliz Noriega, entonces jefe de la Dirección de Recursos Humanos de la PNP, y ‘El español’, quien es investigado por el Ministerio Público por presuntamente integrar una red criminal que operaba para el expresidente Pedro Castillo.

Al respecto, Adrianzén Olaya dijo desconocer la "declaración" y no saber qué significa que El Español conozca al inspector general de la Policía.

"No conozco la información, no conozco la declaración, el expediente está muy lejos de mí, esa carpeta no la domino. Pero no sé hasta qué nivel puede significar que lo conoce. ¿Lo conoce de que una vez lo vio, de que lo ha visto cien veces, de que es su amigo íntimo? No lo sé, en todo caso eso se valorará", señaló.

No obstante, en referencia al exjefe de la Diviac, remarcó que las decisiones que toma el Mininter y la Policía son meramente "institucionales".

"Lo que sí puedo decir es que las decisiones que toma el Mininter y la PNP son absolutamente autónomas, absolutamente institucionales, y no obedecen a ningún criterio más que ese, el institucional", sostuvo.

Cabe resaltar que el pasado 31 de marzo, tras el allanamiento a la casa de la presidenta Boluarte y a Palacio de Gobierno, el presidente del Consejo de Ministros señaló que no estaba en condiciones de descartar una eventual separación del coronel Colchado, la cual se concretó el último 13 de abril.

"No estoy en condiciones de descartarlo, porque no es un tema que yo haya tratado", dijo a los periodistas que le pedían un pronunciamiento sobre la situación del referido oficial PNP.

Adrianzén reconoció que el Comandante General de la PNP Víctor Zanabria Angulo fue citado por la presidenta Boluarte a Palacio de Gobierno aquel 31 de marzo. Aunque confirmó que vio al alto mando policial en la casa de Gobierno, no brindó más información sobre su presencia en Palacio.

Vale señalar que el coronel Harvey Colchado fue separado temporalmente de la jefatura de la Diviac por disposición de la Inspectoría General de la Policía Nacional, como parte de un procedimiento administrativo disciplinario que se le aperturó por una infracción "grave" y otra "muy grave".

Según declaración de su abogado, Stefano Miranda, la medida habría sido originada por la foto de la torta de cumpleaños de su cliente -que fue difundida por terceros a través de las redes sociales- con un decorado que hacía alusión al allanamiento de un local con un ariete. Como se recuerda, dicho procedimiento fue el que se aplicó a la casa de la mandataria Dina Boluarte, el pasado 30 de marzo.

"Se han expresado las excusas correspondientes"

Por otro lado, Gustavo Adrianzén indicó que el ministro de Economía, José Arista, se había reunido con el presidente del Parlamento, Alejandro Soto, para presentarle sus "excusas" por las declaraciones que emitió a propósito del séptimo retiro de las AFP que aprobó la Representación Nacional.

Como se sabe, el último viernes, Alejandro Soto remitió un oficio a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para expresarle su rechazo a las declaraciones del titular de Economía, sobre las motivaciones que habrían estado detrás de los congresistas en la aprobación de ese dictamen.

“Uno ve los incentivos que tienen los diferentes actores políticos (…) en la economía peruana. Entonces, los congresistas de pronto están entrando en un espacio en el cual ellos aspiran a ser también candidatos, sospecho al Senado, y ganar un curul (…) De pronto, también quieren buscar esos espacios, y eso es lo que al final hace que tengan que sacar este tipo de normas”, sostuvo Arista en el programa Las Cosas Como Son de RPP.

Sobre ello, Adrianzén indicó que "en una democracia" había espacio para pedir disculpas.

"En democracia se dialoga, en democracia se discute, se discrepa; pero también se dialoga y se llega a consensos. Si hay que pedir disculpas, se pedirán disculpas; pero lo importante es seguir adelante y no quedarnos atorados en el conflicto (...) Ha sido una reunión en privado donde se han expresado las excusas correspondientes", sostuvo.

“(Fue) un impase menor que ha sido, afortunadamente, solucionado. Se han reunido, en la mañana de hoy, el presidente del Congreso con el ministro de Economía. Afortunadamente, en una reunión respetuosa y muy alturada, se ha subsanado este pequeño impase al que no habría que darle mayor importancia más que eso, el de un impase", puntualizó.