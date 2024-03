Niñas y adolescentes que destacan en Perú [INFORME]

Mucho se dice que las niñas son el futuro del país. Y es que ellas son las encargados de llevar el rumbo de la nación en cada cambio generacional, ya sea en las artes, la tecnología o la sociedad.

A través de las historias de estas niñas y adolescentes que destacan en diferentes regiones del país que, además, cuentan con un futuro prometedor, podemos ver el reflejo de nuestra realidad nacional.

Andrea Huamán Chambi en la Nasa

Andrea Huamán Chambi es una adolescente de Arequipa que cuando cursaba el quinto de secundaria recibió una noticia que cambiaría su vida. Ella, junto a otras estudiantes, fueron seleccionadas para ser llevadas como tripulantes de la Nasa, la agencia aeroespacial estadounidense, para participar del programa 'Ella es Astronauta'.

Luego de su visita al centro espacial, Andrea Huamán quiere seguir los pasos de Pedro Paulet, destacado arequipeño considerado el padre de la astronáutica mundial. Una de sus metas es estudiar ingeniería aeroespacial y aeronáutica. El camino no fue fácil, ya que fue seleccionada entre 1 400 niñas y adolescentes.

"Realmente fue una experiencia bastante interesante, puesto que es un mundo completamente diferente a lo que conocemos acá en todo, absolutamente todo. Tuve la oportunidad de ver, digamos, el lugar donde entrenan los astronautas, y ese lugar es un lugar especial, puesto que es una piscina enorme, bastante grande. De profundidad, si no me equivoco, tenía unos 10 o 15 metros. Era bastante alto y eso se utilizaba para poder practicar para las expediciones espaciales, para que se acostumbren los astronautas a la microgravedad", señaló.

Iveth Chachayma Mondalgo, "mini Yarita"

En Apurímac, se encuentra una joven promesa de la música. Iveth Chachayma Mondalgo, una niña de nueve años que deslumbra con su voz y forma de presentarse, muy parecida a la cantante Yarita Lizeth, una de las más famosas en el sur de Perú. Hoy es conocida en la región como “mini Yarita”. Iveth nos cuenta que ha logrado compartir escenario con Yarita, a quien admira mucho, pero, además, desea destacar como cantante y crear su propia carrera musical, lanzado discos y su música propia.

La niña es popular en Andahuaylas y en algunas partes de Apurímac, presentándose como cantante en diversos eventos e incluso aniversarios distritales.

“Yo cuando era pequeña veía bastantes artistas cuando venían acá al Estadio de San Jerónimo en sus aniversarios y pensaba entonces que quería ser una cantante así como ellas. Es por eso que a mi papá y a mi mamá les decía que yo quería ser así. Ellos me estuvieron apoyando, ya que comprenden que me gusta cantar. Me alegro de recibir el apoyo que necesito para poder ser una estrella, así como Yarita Lizet", manifestó.

Gemma Gonzales o la grandeza de la fe

Otro aspecto importantes, pero del que poco se habla, es la fe, muy importante en la sociedad. En la ciudad de Pucallpa, región Ucayali, vive Gemma Gonzales, una niña que a la edad de 13 años se unió al grupo "Juventud al Ritmo de Dios" de la parroquia San Pedro y San Pablo.

La labor de Gemma Gonzales es difundir las buenas enseñanzas mediante talleres y actividades, lo cual tiene como objetivo alejar a otros jóvenes y demás personas de la delincuencia o de las drogas mediante el cristianismo, una tarea que no ha resultado fácil, pero que la hace sentir bien, pues la labor de la mujer dentro de estas actividades es mejor valorada.



En el Perú existen nueve millones 711 mil menores entre cero a 17 años, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, de los cuales el 49.3% son niñas y adolescentes.