La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, expresó este viernes su solidaridad a la titular de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva Luperdi, tras la difusión de un audio en el que el jefe de Petroperú se refiere a ella con palabras soeces.

"¡Qué niveles! No se puede tolerar conversaciones ni públicas ni privadas que contengan insultos, agravios, expresiones que descalifican y denigran a la mujer", aseveró Montenegro Figueroa.

En ese sentido, manifestó su "total respaldo a la ministra de Economía y Finanzas en este rol y en su condición de mujer".

Momentos antes, la titular del MEF había rechazado "cualquier tipo de violencia", mediante su cuenta de Twitter. "Los insultos y adjetivos ofensivos hacia mujeres y hombres no deberían ser normalizados como parte de expresiones habituales de comunicación", escribió.

El audio y la respuesta de Paredes Lanatta

Este viernes, el semanario Hildebrandt en sus trece expuso la transcripción del audio en donde se oye al presidente de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta y una tercera persona no identificada en el contexto de una solicitud de dinero para subsanar una deuda de la empresa estatal. En la grabación, el funcionrario se refiere a Alva Luperdi de manera ofensiva.

“(Le pedí) a mi gran amiga Toni Alva, la ministra de Economía, que me dé los mil quinientos millones de dólares que estoy pidiendo y que no quiere darnos. Entonces, yo voy y le digo, pu.. , se te cae toda la m.., cojuda, si no me das plata, vas a quedar como responsable [...] A la señorita ministra no le quedará más que refunfuñar, mentarme la madre y darme la plata”, dice Paredes Lanatta.

Esta noche, Paredes Lanatta brindó sus descargos en entrevista con ¿Quién tiene la razón? de RPP Noticias. El titular de Petroperú sostuvo que sus palabras no fueron usadas con la intención de insultar y que esa es la forma en la que él habla coloquialmente. Agregó que él mismo informó a la ministra sobre la existencia del audio en una reunión que mantuvieron el pasado 13 de febrero.

“Ella ya lo había escuchado (el audio), yo le informe sobre su existencia. Le expliqué que es una conversación coloquial, no es un lenguaje académico claramente, pero yo hablo así. Hay unas palabras soeces no hay ninguna duda, pero no están usadas en un sentido de falta de respeto, muchos hombres hablamos así y muchas mujeres hablan así, pero en la conversación quiero que nos quede muy claro que no hubo insulto”, dijo.