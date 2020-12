El Obispo Vera formó parte de la mesa de diálogo con los trabajadores del agro. | Fuente: RPP Noticias

El Obispo de Ica, Héctor Vera, quien es mediador entre el Ejecutivo y los trabajadores del agroindustrial en la región Ica, instó a este sector a cesar los bloqueos de carretera para continuar con el diálogo.

Durante la mesa de diálogo que mantuvieron este viernes los representantes del Ejecutivo con los trabajadores, el Obispo indicó que era necesario llegar a un consenso para levantar el bloqueo de las vías.

“Nosotros como Iglesia Católica, el cardenal y yo, estamos dispuestos a colaborar con ustedes y con el empresariado para establecer un diálogo (…) Si ahora no abrimos las vías y no solucionamos con diálogo el problema, no va a poder salir el diálogo. Es necesario que vayamos por ese camino”, dijo.

En esa línea, el Obispo manifestó a los trabajadores del agroindustrial que es necesario que se pongan de acuerdo y elijan a sus representantes para poder lograr consensos. Sostuvo que de no lograrlo, esto puede ser un punto débil en su reclamo.

“Ese es el punto débil. Si bien es cierto es cierto, ustedes no vienen ahora como representantes. Si hay que establecer el diálogo, es necesario que haya representantes, porque si no llegamos ahora a un acuerdo con los voceros llegan a los puntos donde se ha suprimido el pase de la vía y no hacen ningún caso”, sostuvo.

“Evidentemente si es importante que ustedes designen representantes para poder dialogar sino no se va a poder establecer el diálogo”, agregó.