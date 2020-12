Joven murió durante enfrentamiento con la Policía en Virú en paro agrario. | Fuente: RPP

Esta tarde, el Ministerio Público realizó la necropsia al cuerpo de Jorge Yener Muñoz Jiménez, joven que falleció durante las protestas de trabajadores agroindustriales en la provincia de Virú, en La Libertad, y determinó que su muerte fue provocada por un proyectil de arma de fuego, según indicó el abogado de la familia.

El abogado del padre de la víctima, José Meza Risco, indicó que se halló plomo en el cabeza de la víctima.

"La necropsia establece que su muerte ha sido producto de un disparo de arma de fuego, eso está totalmente confirmado. Ahora, durante la investigación determinaremos que el proyectil corresponde al arma de un policía", sostuvo.

El cuerpo del joven permanecerá hasta mañana en la morgue de Trujillo, para continuar con las investigaciones.

José Muñoz, padre de la víctima permaneció durante todo el día en los exteriores de la División Médico Legal a la espera de retirar el cuerpo de su hijo y trasladarlo a Virú, para su velorio.

Ante la demora del inicio de la diligencia, ingresó a la fuerza a la morgue, por temor a que algo irregular ocurra durante la necropsia.

"Nos han tenido ahí y no nos han dejado entrar. Si no ponemos fuerza, no nos atienden, ¿Hasta qué hora vamos a esperar? Si hemos llegado a las 10 de la mañana desde Virú", dijo.

El joven Jorge Yener Muñoz Jiménez trabajó en la empresa Agroindustrial Camposol, hasta el 22 de noviembre de este año, y falleció el jueves 3 diciembre en un enfrentamiento con la Policía. Su pareja tiene 4 meses de gestación.