Gobierno Óscar Ugarte advierte que hay facultades de medicina que están titulando a alumnos que no pasaron el ENAM

Óscar Ugarte estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El exministro de Salud Óscar Ugarte advirtió que actualmente hay facultades de medicina en el país que están titulando a alumnos, pese a que no aprobaron el ENAM (Examen Nacional de Medicina).

En Ampliación de Noticias, el exfuncionario indicó que, según un informe, entre 2009 y 2019, se titularon aproximadamente 30 mil médicos, de los cuales un 30 % no pasó la citada evaluación.

“Lo que debía suceder para las propias facultades de medicina es que quien no aprobase el examen no se titulase, pero eso no ha estado pasando: han estado titulando aun no habiendo aprobado”, comentó.

El exministro recordó que el Colegio Médico intentó corregir esto en 2019, impidiendo colegiarse a los alumnos que no habían aprobado el ENAM. Sin embargo, refirió que los afectados apelaron al Indecopi, que les terminó dando la razón.

Óscar Ugarte brindó estas declaraciones, al comentar la Resolución Ministerial N.° 263-2024, que dispuso que los médicos ingresen al Servicio Rural y Urbano Marginal (SERUM) sin la necesidad de aprobar el ENAM.



Propuesta

El exfuncionario consideró que hay dos alternativas para mejorar la calidad de las facultades de medicina.

“La primera, que las facultades de medicina solo titulen a quienes hayan aprobado el examen (el ENAM). Y, dos, que se reinicie el proceso de licenciamiento de las facultades de medicina”, comentó.

“Las que no cumplan con requisitos no pueden funcionar y será una exigencia para elevar la calidad en todas las facultades, tanto públicas como privadas”, sentenció.