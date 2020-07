Especialistas afirman que es muy importante tener un oxímetro de pulso en casa para detectar a tiempo este desnivel de oxígeno y buscar ayuda médica. | Fuente: Catalina Quinto

El médico intensivista Jesús Valverde nos cuenta un hecho que se repite cada vez más en las salas de emergencia de un hospital del país. Un paciente de edad adulta llegó a pie a emergencias: “Le pregunté cómo te sientes, me dijo 'me siento cansado, cuando camino mucho siento fatiga, mi corazón palpita más'. Le pregunté si tuvo fiebre y me dijo que no; luego si tenía tos, y me dijo que sí, pero ya se le fue. Le tomé el oxígeno en la sangre y facturaba 75%, es decir, este paciente ya venía con una enfermedad evolutiva, se le hizo la tomografía y ambos pulmones estaban totalmente dañados”

Esta situación pudo ser evitada si es que el paciente hubiera detectado a tiempo el desnivel del oxígeno en su sangre, es decir, si hubiera tenido un oxímetro de pulso en casa otra hubiera sido la historia. Esta es una enfermedad es silenciosa, afirma el doctor Valverde: “El nuevo coronavirus nos ha sorprendido a todos porque es incompatible con la vida”.

Para Fernando Mejía, infectólogo del Hospital Cayetano Heredia, el mensaje desde el Gobierno debe ser: “Si tiene síntomas respiratorios, cualquiera que fuera, así usted crea que es un resfrío, asuma que tiene coronavirus y debe monitorizarse, ver cómo está su oxigenación. Por eso yo planteaba el uso de oxímetros de pulso de forma masiva, en lugar de estar adquiriendo tratamientos inciertos”.

¿QUÉ ES UN OXÍMETRO DE PULSO Y PARA QUÉ SIRVE?



El oxímetro de pulso es un pequeño aparato electrónico que sirve para medir el porcentaje de oxígeno en la sangre, también conocido como saturación de oxígeno, y la frecuencia del pulso. Con la información obtenida se puede controlar la evolución de los pacientes con enfermedades respiratorias. Este aparato tiene forma similar a la de un gancho grueso, pero pequeño, para sujetar las prendas. Por lo general se coloca la punta del dedo dentro del oxímetro de pulso, pero en bebés se coloca en el lóbulo de su pequeña oreja. Una vez ingresado el dedo, luces infrarrojas del pequeño aparato, medirán el nivel de oxígeno en la sangre, cuya expresión es en porcentaje. Los valores considerados como normales fluctuan entre 95% y 100%. Una cifra inferior puede indicar un problema respiratorio.

Los valores considerados como normales son para las regiones que se encuentran en la costa: “Principalmente en altura disminuye un poco, pero aún no se conoce exactamente cuál es el punto de corte. Por ejemplo, en altura claramente si tienes menos de 90 deberías estar en un servicio de salud o consultar con el médico para una evaluación”, afirma el infectólogo Fernando Mejía.

Este dispositivo electrónico también registra el ritmo cardiaco, cuyo valor normal para un adulto es entre 70 y 100 latidos por minuto: “La frecuencia cardiaca se altera con problemas repiratorios, el corazón trabaja más rápido, entonces la frecuencia cardiaca sube por encima de 100” añade Jesús Valverde.

Los pacientes no deberían llegar tan tarde al hospital, asegura el infectólogo Mejía: “Cuando un un paciente llega con el nivel de oxígeno por debajo de 92% claramente sus órganos se están empezando a dañar, el pulmón y el corazón, ya se están dañando y muchas personas no perciben eso. Por eso muchas veces se ha visto personas que están caminando y de pronto colapsan”.

¿CÓMO MEDIR EL OXÍGENO EN MI SANGRE DESDE CASA?

Se recomienda usar el oxímetro de pulso 2 veces al día: “Se debe medir en la mañana y en la noche, porque uno puede despertar bien con el nivel de oxígeno, pero también puede terminar mal. También hay que medir dedos de ambas manos, siempre comparándolos, porque a veces hay problemas de circulación en una mano. Se debe tomar el mayor valor como referencia”, afirma el doctor Valverde. También se recomienda tener cuidado con el esmalte en las uñas, y las uñas postizas pues puede afectar la medición.

“Lo ideal es que haya una temperatura adecuada en el dedo, en ocasiones cuando hay mucho frío debe registrar un poco menos, entonces uno debe calentar un poco las manos y ponerse en ese momento el oxímetro, así disminuye la probabilidad de error de lectura del aparato” recomienda el infectólogo Fernando Mejía.

Se puede usar además cualquier dedo. “Lo más frecuente es que se use el dedo medio porque es el que mejor irrigación, circulación y distribución tiene, pero puede ser cualquiera”, añade Fernando Mejía.

Fernando Mejía, médico infectólogo del Hospital Cayetano Heredia, explica cómo usar un oxímetro de pulso en casa. | Fuente: RPP Noticias

¿QUÉ DEBO HACER SI MI OXÍGENO ESTÁ POR DEBAJO DE LO NORMAL?

Si los valores obtenidos están por debajo de lo normal, es decir, en menos del 90%, existe un problema respiratorio, pues la principal función que tiene el sistema respiratorio es que a través de los pulmones el oxígeno pase a la sangre. De darse el caso debe comunicarse inmediatamente con un médico, “Normalmente una persona que no tiene un problema respiratorio está bordeando sobre 95, 98. Si hay pacientes en casa que tengan signos de alarma de COVID-19 como son tos, fiebre, malestar general, es fundamental ver cuál es su nivel de oxígeno. Si está saturando bien, entonces no me preocupo mucho, lo trato como una enfermedad leve nada más. Pero si veo que el paciente comienza a bajar su oxigenación por debajo de 90 ya podría ser una neumonía por COVID-19. Hay que acudir a un centro de salud para darle oxígeno”, añade Jesús Valverde, quien además es el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva.

Fernando Mejía, infectólogo del Hospital Cayetano Heredia, explica qué se debe hacer si el oxígeno marca menos de lo normal en el oxímetro de pulso | Fuente: RPPNoticias

¿CUÁNTO CUESTA UN OXÍMETRO DE PULSO?

Un oxímetro de pulso antes costaba 15 dólares y ahora cuesta unos 50 dólares, pero se puede usar en muchas personas, afirma el doctor Mejía. “Es cuestión de organización, idealmente todos deberían tener un oxímetro de pulso en la mano, pero si es que no lo tienes, por lo menos una familia, o en el barrio o la cuadra. Es importante saber quién tiene uno de estos aparatos”



Revisamos algunos portales de tiendas donde venden oxímetro de pulso y encontramos estos precios: en Linio, por ejemplo, se ofrece el aparato electrónico a 350 soles el más caro y 65 soles el más económico. En Amazon se ofrecen a 57 dólares.

Fernando Mejía recomienda no comprar oxímetros de pulso a precio bajo: “Recomiendo que traten de comprar aparatos nuevos y no muy baratos, lo barato siempre sale caro y lo importante es que si uno no puede tener uno propio se puede poner de acuerdo con vecinos, familiares, pero lo importante es tenerlo para que aquella persona que empieza con síntomas pueda monitorizarse”.