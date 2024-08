Botón de Pánico: ¿cómo se utiliza esta medida de protección para las mujeres?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Como parte de las medidas de protección, la Corte Superior de Justicia de Lima informó que instaló el aplicativo ‘Botón de Pánico’ en el celular de Pamela López, quien denunció al futbolista Christian Cueva por agresión física y psicológica.



Esta medida, que se les otorga a algunas víctima de violencia de género, tiene como finalidad la comunicación inmediata de la denunciante frente al acercamiento de su agresor. Pero, ¿cómo funciona? Luz Valenza, abogada penalista, nos cuenta en qué consiste el "Botón de Pánico".

"Es un software que se implemeta en el celular de la víctima. La víctima una vez que se encuentra en un estado de vulnerabilidad de ataque de parte de su agresor lo que hace es presionar este botón de pánico y, en consencuencia, los efectivos policiales, la ubican y van a su rescate. [...] Cuando estamos ante casos de violencia de género, ya sea física y psicológica, es parte del procedimiento que el Poder Judicial emita medidas de protección a favor de las víctimas", dijo la letrada en RPP.



En la Rotatia del Aire, la abogada penalista detalló que debido a las características del "Botón de Pánico" no se puede aplicar a todos los casos de violencia de género. Por ejemplo, no es accesible para víctimas que viven en zonas rurales y no cuentan con una celular de media o alta gama.



"El propio reglamento de la aplicación del botón de pánico indica que para intentar aplicar este software, el celular por lo menos tiene que ser media o alta gama; por lo tanto, se necesitan algunos requerimientos en el celular para poder aplicar este software. No es para todas las víctimas. Está epecificado para cierto tipo de víctimas y podría resultar injusto para mujeres vulnerables de zonas rurales que no tienen un celular de media o alta gama. Entonces, en estos casos el Poder Judicial emite otro tipo de medidas de protección", apuntó.



Sanciones para funcionarios públicos que no acepten denuncias



Luz Valenza sostuvo que existe una normativa para los funcionarios públicos que no acepten denuncias de violencia de género y tienen que afrontar una responsabilidad funcional.



"Si el funcionario público, ya sea el policía o el fiscal, dice "este tipo de casos no lo vemos acá", como intentar rechazar una denuncia por parte de la víctima, existe responsabilidad funcional de parte de estos funcionarios públicos. Por eso, en principio, estas denuncias deberían prosperar. Y todas las mujeres que sufren de violencia de género sientanse en la libertad de presentar este tipo de denuncias", afirmó.



Cualquier persona puede denunciar casos de violencia



La abogada penalista indicó que cualquier persona puede denunciar casos de violencia de género, no exclusivamente la víctima. Las denuncias se hacen en una comisaría, en el Ministerio Público o en la Defensoría del Pueblo.



"Cualquier persona puede denunciar actos de violencia, no necesariamente la víctima. ¿Cómo se denuncia? Puede ir a cualquier comisaría, al Ministerio Público o a la Defensoría del Pueblo y presentar una denuncia. No necesarimante la víctima", enfatizó.



Asimismo, señaló que romper con el círculo de violencia es difícil para las víctimas pero se puede salir de esa situación. Por lo tanto, hizo un llamado a que las personas que están viviendo violencia se animen a denunciar, ya que, agregó, serán recibidas por el Estado.



"Sabemos que muchas mujeres lamentablemente sufren tipos de violencia a raíz de la dependencia que tienen con el agresor, ya sea económica o emocional. Y, por lo tanto, romper este círculo y decidir dejar a la familia es un paso difícil para ellas. Más aún cuando se sienten deprotegidas de parte del Estado, cuando no tienen está protección a nivel judicial, policial o fiscal", puntualizó.