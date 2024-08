Fiscal Barreto señaló que dos policías fueron detenidos por "secuestro" de testigo en caso 'Los Waykis en la Sombra'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), brindó detalles de la diligencia realizada en la vivienda del testigo en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’, Francisco Iván Siucho Neira, quien presuntamente sufrió un secuestro en horas de la tarde del viernes.

La fiscal manifestó que por este hecho fueron detenidos siete personas, entre ellos dos efectivos policiales en actividad, quienes permanecen en la Comisaría PNP de Monterrico mientras se realizan las investigaciones respectivas.

“Han logrado ingresar con engaños a la casa del testigo y luego se lo han llevado en un carro secuestrado para luego amenazarlo y tirarlo en una calle”, señaló ante los medios de comunicación.

Barreto afirmó que lo ocurrido con Siucho Neira “es una preocupación para el Ministerio Público” dado que esta situación “ha traído consigo un riesgo inminente para un testigo protegido”.

Asimismo, precisó que los presuntos captores lo que realmente buscaban era los celulares del agraviado y que tras obtenerlos “han venido a tirarlos hace poco por acá”, justo cuando se hizo de conocimiento público este hecho.



“Secuestro con fines de intimidar a este testigo”

En diálogo con el programa Las cosas como son de RPP, Marita Barreto señaló que los agentes de la policía encargados de la intervención de los supuestos secuestradores no avisaron de manera rápida y oportuna al fiscal de turno sobre esta acción.

“La información que tengo es que el fiscal aún no ha sido comunicado formalmente sobre estos hechos”, aseguró.

A ello, agregó que el representante del Ministerio Público “no ha estado presente [en el lugar donde se ha producido la detención de las siete personas], esta son actuaciones policiales que están a cargo de la Comisaría de Monterrico”.

“En la preocupación de que estas diligencias se hagan con las formalidades legales como corresponde me comuniqué con el fiscal y me dijo que la Policía no le avisó de estos hechos”, añadió.

Por último, la coordinadora de Eficcop consideró que lo ocurrido con Francisco Iván Siucho Neira “no son procedimientos de cualquier delincuente común que busca dinero o cualquier otro bien”.

“Acá sospechamos que podría tratarse de un secuestro con fines de intimidar a este testigo por las forma y circunstancias como él nos ha relatado los hechos, de esta forma tan violenta como fue secuestrado”, concluyó.