Papa León XIV nombra capellán a su secretario chiclayano, Edgard Rimaycuna Inga

El papa León XIV nombró “Capellán de su Santidad”, al sacerdote chiclayano Edgard Iván Rimaycuna Inga, quien actualmente se desempeña como su secretario personal.
El papa León XIV nombró “Capellán de su Santidad”, al sacerdote chiclayano Edgard Iván Rimaycuna Inga, quien actualmente se desempeña como su secretario personal. | Fuente: Difusión
Henry Edgardo Urpeque Neciosup

por Henry Edgardo Urpeque Neciosup

·

Desde la Diócesis de Chiclayo, región Lambayeque y la Parroquia San José Obrero, saludaron la designación del joven sacerdote chiclayano, Edgar Rimaycuna Inga.

El papa León XIV nombró “Capellán de su Santidad”, al sacerdote chiclayano Edgard Iván Rimaycuna Inga, quien actualmente se desempeña como su secretario personal, informó la Diócesis de Chiclayo, región Lambayeque.

“Con alegría compartimos que el Santo Padre, Papa León XIV, ha concedido el título de Capellán de Su Santidad al P. Edgard Iván Rimaycuna Inga, incorporándolo oficialmente a la Familia Pontificia, conforme al motu proprio Pontificalis Domus (28 de marzo de 1968)”, dio a conocer el organismo eclesial a través de la Oficina de Prensa y Comunicación.

El papa León XIV invoca "abundancia de paz y prosperidad" para Turquía en su primer viaje al extranjero [FOTOS]

La noticia llenó de alegría a toda la comunidad católica, parroquias y feligresía en general, teniendo en cuenta el acercamiento y confianza que tiene León XIV, con su secretario personal.

“La Iglesia que peregrina en Chiclayo -Mons. Edinson Edgardo Farfán Córdova, O.S.A., Obispo de Chiclayo; sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y laicas- expresa su saludo fraterno y su sincera felicitación a Mons. Edgard Iván Rimaycuna Inga, agradeciendo su servicio fiel y generoso a la Iglesia. Que este título honorífico eclesiástico, sea para él un impulso renovado en su misión pastoral”, se completa en el comunicado, que lleva la firma del P. Fidel Purizaga Vigil, director de la Oficina de Prensa de la Diócesis de Chiclayo.

“Con alegría compartimos que el Santo Padre, Papa León XIV, ha concedido el título de Capellán de Su Santidad al P. Edgard Iván Rimaycuna Inga, incorporándolo oficialmente a la Familia Pontificia"

Fidel Purizaca, director de la Oficina de Prensa de la Diócesis de Chiclayo.
Comunidad Parroquial de San José Obrero saluda designación del joven sacerdote chiclayano.
Comunidad Parroquial de San José Obrero saluda designación del joven sacerdote chiclayano. | Fuente: Difusión

Comunidad Parroquial de San José Obrero saluda designación de Edgar Rimaycuna

Asimismo, la comunidad parroquial de San José Obrero, sus sacerdotes, el Consejo Parroquial y la feligresía en general, expresaron su profunda alegría y sinceras felicitaciones al P. Edgard Iván Rimaycuna Inga por haber recibido, de manos del Santo Padre Leon XIV, el título de Capellán de Su Santidad.

“Pedimos a Dios, por intercesión de San José Obrero, que este honor lo fortalezca aún más en su misión y sea fuente de renovado impulso para seguir sirviendo con alegría al Pueblo de Dios”, señalaron desde esta parroquia, que albergó por algunos años al joven sacerdote chiclayano.

“¡Felicidades, querido Padre Edgard!. La Parroquia San José Obrero celebra contigo este don de la Iglesia”, finaliza el comunicado.

