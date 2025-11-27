Papa León XIV nombra capellán a su secretario chiclayano, Edgard Rimaycuna Inga

El papa León XIV nombró “Capellán de su Santidad”, al sacerdote chiclayano Edgard Iván Rimaycuna Inga, quien actualmente se desempeña como su secretario personal, informó la Diócesis de Chiclayo, región Lambayeque.

“Con alegría compartimos que el Santo Padre, Papa León XIV, ha concedido el título de Capellán de Su Santidad al P. Edgard Iván Rimaycuna Inga, incorporándolo oficialmente a la Familia Pontificia, conforme al motu proprio Pontificalis Domus (28 de marzo de 1968)”, dio a conocer el organismo eclesial a través de la Oficina de Prensa y Comunicación.

La noticia llenó de alegría a toda la comunidad católica, parroquias y feligresía en general, teniendo en cuenta el acercamiento y confianza que tiene León XIV, con su secretario personal.

“La Iglesia que peregrina en Chiclayo -Mons. Edinson Edgardo Farfán Córdova, O.S.A., Obispo de Chiclayo; sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y laicas- expresa su saludo fraterno y su sincera felicitación a Mons. Edgard Iván Rimaycuna Inga, agradeciendo su servicio fiel y generoso a la Iglesia. Que este título honorífico eclesiástico, sea para él un impulso renovado en su misión pastoral”, se completa en el comunicado, que lleva la firma del P. Fidel Purizaga Vigil, director de la Oficina de Prensa de la Diócesis de Chiclayo.