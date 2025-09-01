Últimas Noticias
Secretario del papa León XIV, Edgar Rimaycuna: "Él siempre tiene en su corazón a Chiclayo"

Secretario del papa León XIV, Edgar Rimaycuna:
Secretario del papa León XIV, Edgar Rimaycuna: "Él siempre tiene en su corazón a Chiclayo"
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

El Colegio Nacional San José rindió un homenaje al secretario personal del papa León XIV, al sacerdote Edgard Iván Rimaycuna Inga, a quien se le ha otorgado el título honorífico de 'Embajador San Josefino de Cristo en el Mundo'.

Actualidad
00:00 · 01:19

El Colegio Nacional San José rindió un homenaje al secretario personal del papa León XIV, sacerdote Edgard Iván Rimaycuna Inga, a quien se le ha otorgado el título honorífico de 'Embajador San Josefino de Cristo en el Mundo'. Además, ha brindado declaraciones después de casi un mes de permanencia en la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque.

"Una alegría también reencontrarme con los antiguos profesores, algunos compañeros de aula, muy feliz, muy contento aquí. Siempre un motivo de orgullo llevar la identidad sanjosefina a lo largo del Perú, del mundo, en cualquier actividad. Como ya lo dije en la misa que celebré para la entrega de la mitra, el Papa siempre tiene en su corazón a Chiclayo", declaró.

En esta celebración también se ha rendido un homenaje a su santidad el papa León XIV, a quien se le ha otorgado la distinción especial de 'Chiclayano de Corazón Granate', como parte de las actividades del Colegio Nacional San José.

Como se recuerda, Edgar Rimaycuna fue elegido secretario personal de León XIV en mayo de este año. La cercanía entre ambos fue clave para su crecimiento dentro de la Iglesia, sobre todo en Chiclayo en donde Robert Prevost fue obispo, cargo que ocupó desde el 2015 hasta el 2023. 

León XIV Chiclayo Edgard Rimaycuna

