Patricia Benavides, fiscal de la Nación, figura como fallecida en su ficha de Reniec

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, aparece como fallecida en el Reniec. La trabajadora que registró esta ficha -Magay García Castillo- es la misma que inscribió la ficha de Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa en el pasaje Sarratea, en Breña.



Momentos después, a través de sus redes sociales oficiales, el Ministerio Público señaló que "es falsa" la información de la ficha Reniec de la fiscal de la Nación que consigna el dato "manipulado" de su "fallecimiento". Asimismo, expresaron su rechazo al uso ilícito de los sistemas informáticos estatales.

El jueves pasado, RPP Noticias pudo corroborar que Alejandro Sánchez, dueño de la casa del jirón Sarratea, en Breña, donde el presidente Pedro Castillo realizó diversas reuniones, figuraba como fallecido ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

De acuerdo con el sistema del Reniec, Sánchez Sánchez, para quien el Poder Judicial ordenó 10 días de detención preliminar, habría fallecido el pasado martes 11 de octubre, día en el que se dio el operativo 'Valkiria II', ejecutado por el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Sin embargo, luego que se denunciara que Sánchez Sánchez aparecía como muerto en el sistema del Reniec, esta mañana -en cuestión de horas- se cambió la información en el registro y volvió a aparecer como vivo.

Ministro de Justicia pide investigación

Sobre este tema, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, pidió al Reniec una “profunda investigación” para encontrar a los responsables del cambio de estatus de vivo a fallecido de Alejandro Sánchez, el prófugo dueño de la casa del jirón Sarratea.

En diálogo con la prensa, el funcionario aseguró que el Reniec es un organismo “autónomo”, por lo que negó que el Ejecutivo haya estado detrás de la ‘muerte’ de Sánchez Sánchez.

"Exigimos como ministros de Estado, y creo que es el sentir de todos, una profunda investigación. Y si se determina con objetividad que eso ha sucedido de manera dolosa, se va a tener que explicar dentro del marco normativo la investigación, el proceso y las sanciones que correspondan", comentó.

"No olviden que en Reniec hay varias fallas técnicas y logísticas. Siempre cuando hay elecciones, aparecen personas fallecidas que se quejan que no pueden sufragar, que no pueden realizar actos propios de la vida civil de un ciudadano", añadió.

Al respecto, Félix Chero pidió una "reingeniería" en Reniec, a fin de "evitar este tipo de situaciones". "Por eso, en este caso concreto, tiene que haber una investigación, determinar si es que ha habido una actitud dolosa de encubrir a alguien y, si se tiene que sancionar, se tiene que sancionar a quienes hayan realizado este tipo de actos", sentenció.

Como se recuerda, Alejandro Sánchez dejó de figurar como fallecido ante el sistema del Reniec esta mañana, apenas horas después de que se denunciara que el prófugo dueño de la casa de Sarratea aparecía como muerto en el registro.

