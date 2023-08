“Tiene que ser transparente”: Patricia Chirinos dice que la fiscal de la Nación debería mostrar sus tesis de maestría y doctorado

La congresista de la bancada de Avanza País, Patricia Chirinos, consideró este lunes que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, debería mostrar sus tesis de maestría y doctorado.



“Tiene que ser transparente”, dijo en una entrevista con el programa Las cosas como son de RPP TV.



Chirinos aseguró que solicitará que la titular del Ministerio Público presente dichos trabajados de investigación, los cuales fueron fundamentales para que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la eligiera fiscal suprema entre el 2021 y el 2022 y, posteriormente, la Junta de Fiscales Supremos votara para que se convierta en fiscal de la Nación.



"Se le está dando el beneficio de la duda"

Con respecto al presidente del Congreso, Alejandro Soto, criticado por acogerse a la Ley 31751 —norma que él mismo impulsó y por la que votó en el pleno del Congreso — para librarse de una sentencia en el juicio por presunta estafa en agravio de la empresa Waynapicchu, en el Cusco, la parlamentaria respondió:



“Se le está dando el beneficio de la duda. Justamente acabo de salir de una reunión de mi bancada en la que hemos decidido entre todos que exigimos que el presidente del Congreso aclare estos cuestionamientos, pero ya no solo de palabra ni con Comunicados, sino con pruebas”.



Consultada sobre las declaraciones de Soto Reyes en las que refiere que tuvo “una relación fugaz” con Lizbeth Peralta Salas, madre de su hijo y hermana de la coordinadora de su despacho de parlamentario de Alianza Para el Progreso (APP), Patricia Chirinos expresó:



"No me parece correcto. Le llamé por teléfono y dio una explicación que la verdad no me satisfizo”.