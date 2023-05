Fiscal de la Nación sobre sus tesis: "No las entregaré para que hagan escarnio de ellas”

Lima "Si tengo los grados es porque sustenté y presenté las tesis, pero no seré yo quien las entregue, el producto de largos meses de intenso trabajo para que hagan escarnio de él", afirmó la fiscal de la Nación.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, calificó de "circo" los cuestionamientos en su contra por las supuestas irregularidades en la obtención de sus títulos de maestría y doctorado en la Universidad Alas Peruanas (UAP).

La fiscal suprema defendió la validez de sus grados académicos y afirmó que no será ella quien entregue sus trabajos de investigación para evitar "que hagan escarnio" de ellos.

"Se ha dicho que no tengo tesis. Ante ello he guardado un prudente silencio para no seguir alimentando la campaña y para no responder ni ser parte de un circo de aquellos que buscan cinco minutos de fama a costa de los que sí trabajamos y luchamos contra la corrupción", manifestó Benavides Vargas durante una ceremonia por el 42 aniversario del Ministerio Público.

Fiscal de la Nación defendió la validez de sus tesis de grado | Fuente: RPP

En ese sentido, afirmó que "yo he cumplido escrupulosamente con todo los requisitos para obtener mis grados".

"Si tengo los grados es porque sustenté y presenté las tesis, pero no seré yo quien las entregue, el producto de largos meses de intenso trabajo para que hagan escarnio de él", añadió.

Por último, aseguró que se someterá a todas las investigaciones que se le realicen y "que esas afiebradas mentes que creen que la vida es una telenovela se sigan consumiendo en su odio".

“Lo siento por aquellos que desde organizaciones ajenas al sistema de justicia han estado acostumbrados a manejar el Ministerio Público de acuerdo con sus intereses, aquí se han encontrado con una fiscal de verdad que no acepta dictados de nadie, más que de la ley”, manifestó.