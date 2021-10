José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior | Fuente: Andina

Esta tarde, en diálogo con RPP Noticias, el exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, opinó sobre los cuestionamientos que pesan en contra del actual ministro del Interior, Luis Barranzuela, a raíz de los comentarios vertidos en contra del expresidente de Devida, Fidel Pintado.

“Cuánto más lo escucho más vergüenza siento como ciudadano de tener a un ministro como él. Independientemente de los antecedentes, ya escuchándolo porque no dice mucho más que tratar de defenderse y también en esta misma línea se ha ido en contra del director de DeVvda actual. No es la forma”, señaló.

Por otro lado, Pérez Guadalupe señaló que el Gobierno de Ollanta Humala realizó esfuerzos por erradicar los cultivos de hoja de coca en el país, un logro que fue reconocido en su momento por Estados Unidos.

“Si tiene algo contra el director actual que vaya y gestione, porque esa es su función, no lanzarlo públicamente sin pruebas. Hay que reconocer que en el gobierno anterior de erradicación de hectáreas de hoja de coca y llegamos 2016 con 40 mil hectáreas, ahora tenemos 88 mil; es decir, se ha duplicado en estos 5 años. Hubo cosas que no funcionaron, entre ellas DeVida, porque DeVida marca la política con respecto a la erradicación de hoja de coca”, agregó.

“Tratar de interpretar lo que piensa en ministro Barranzuela es un poco difícil. Cuando él habla yo no lo entiendo, entonces decir qué cosa pretende criticando a DeVida es arriesgarse. Yo he estudiado algunas cosas pero no psicología entonces no consigo entenderle. Creo que es una persona que no cumple ninguno de los requisitos para ser ministro del Interior”, dijo.

