No es un bosque, es la I.E. Las Juntas de Pacora, en la región Lambayeque, que se inundó tras las fuertes lluvias que cayeron en la zona. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Javier Onofre

En el Perú, el 75 % de los estudiantes ya ha retornado a sus colegios para el inicio de clases escolares, según el Ministerio de Educación, sin embargo, los estudiantes de la zona norte del país tienen dificultades para hacerlo debido a las lluvias extremas, desbordes de ríos y huaicos que inundaron centros educativos y viviendas.

En la región Lambayeque más de 126 mil alumnos no pudieron iniciar clases presenciales a causa de los daños colaterales que dejaron las precipitaciones. Además, 1596 escuelas no se encuentran aptas para iniciar las clases escolares, informó el gobernador regional Jorge Pérez Flores.

"En realidad, los 38 distritos están totalmente afectados, Íllimo, Pacora, Jayanca, Motupe, Olmos, realmente han sido muy afectados, por eso que le di los datos de más de 1500 instituciones educativas que no están aptas en este momento para recibir alumnos, pero no podemos dejar la educación, la virtualidad nos va a ayudar un poquito, pero no es como darles clases de manera presencial", dijo.



Clases escolares: Situación en Piura y Tumbes

Más de 600 centros educativos públicos de la región Piura no iniciaron el año escolar el último lunes debido a las lluvias extremas o a la deteriorada infraestructura que ponen en riesgo la integridad de los estudiantes. Es el caso de la I.E Hermanos Meléndez, ubicada en el distrito de La Unión. Su directora Ruth Zapata explicó por qué se suspendieron las clases para los 1900 alumnos de primaria y secundaria.

"Se ha suspendido por la fuerte lluvia que empezó a las 7:15 de la mañana, esa fuerte lluvia inundó las calles y también el ingreso del agua a los patios, también en las ventanas se empezó a filtrar el agua a las aulas, por los pasillos y no podíamos estar, tuvo que suspenderse", indicó.

En Tumbes, una de las regiones más afectadas por las lluvias, 800 alumnos del plantel educativo Julio César Olivera Paredes, del barrio Las Mercedes, en la ciudad fronteriza, no iniciaron el año lectivo debido al peligro que representa la caída de un cerco perimétrico sobre las aulas, comentó el director Clever del Rosario.

"Las fuertes lluvias que hubo entre el 6 y 7 marzo que como consecuencia trajo el derrumbe de un muro del cerco perimétrico, de 10 metros de ancho por 5 metros de altura, que cayó sobre las aulas de nivel inicial afectando y poniendo en riesgo las tres aulas del nivel inicial que atiende a niños de 3, 4 y 5 años", manifestó.

En Tumbes más de 3 mil alumnos no han regresado a sus centros educativos, ya que estos presentan daños en su infraestructura y por la falta de mantenimiento. Sumado a los perjuicios que generó el sismo de 6.7 grados registrado el 18 de marzo, según la Dirección Regional de Educación.



En Chiclayo, el colegio César Vallejo presenta obras de reconstrucción al 50% por paralización. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Javier Onofre

Clases escolares: "No enviarían a los niños"

Una historia similar se evidencia en el distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo, en la región La Libertad. Los padres de 100 niños de la escuela de educación inicial N° 112 han aprobado que sus hijos estudien en un colegio prestado y en el turno de la tarde para evitar riesgos ante aulas colapsadas por las lluvias, así lo cuenta la profesora Betzi Silva.

"Al ver esto ellos dijeron que mil veces preferían que sus niños estén en el turno de mañana, hacer un esfuerzo y adaptarse al horario porque esto es un riesgo y ellos no enviarían a sus niños en estas condiciones", comentó.

En la provincia del Santa, en la región Áncash, 10 centros educativos afectados por las intensas lluvias no pudieron iniciar el año escolar. Los maestros de las instituciones educativas de Macate, Moro y Cáceres del Perú tienen dificultades para llegar a sus centros de labores porque las carreteras se encuentran interrumpidas por los huaicos, precisó la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de la jurisdicción, Romy Saldaña Távara.

Según el último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil, las lluvias registradas en varias regiones del país han dejado 45 aulas destruidas, 546 afectadas y 133 inhabitables.



Año escolar 2023: ¿En qué condiciones llegamos?

El 20 de marzo se inician las clases escolares de manera oficial en todo el país, pero esto no ocurre en las condiciones que las familias quisieran. La falta de una adecuada infraestructura se convierte en una constante de cada año. A esto se suman posibles retrasos como consecuencia de los fenómenos naturales y de aquellos provocados por el mismo hombre, como las protestas políticas.