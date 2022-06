En Arequipa, los ganaderos están rematando sus vacas a S/ 2.000 por el alto precio que genera la crianza. | Fuente: RPP

El incremento de los fertilizantes y el elevado costo de los insumos para la crianza de ganado ha empezado a afectar a productores lecheros de la zona sur, centro y norte del país.

En diferentes regiones del país los ganaderos están vendiendo sus vacas y otras reces porque no les alcanza el dinero para la crianza, según reportaron a RPP Noticias.

Arequipa

En Arequipa, los ganaderos lecheros vienen rematando sus vacas en los camales por el alto precio de los fertilizantes.

La ganadera Rosario Prime contó que vendió 60 de sus animales a S/ 2,000, cuando el precio real de cada uno supera los S/ 7,000.

“Me he endeudado y enfermado. Esta crisis está afectando a todos los ganaderos y hasta el momento no tenemos apoyo del gobierno”, precisó.

La ganadería es el sustento de la señora Rosario y de su familia desde hace 46 años. Tiene su establo en el distrito de La Joya y hoy está viviendo una crisis económica debido al incremento del abono.

“Todo eso ha hecho que nos endeudemos y tengamos que vender nuestros animales para cumplir con proveedores y, sobre todo, con planillas y gastos diarios del establo. Hemos vendido vacas lecheras al camal . Recientemente se ha agudizado el problema por esta falta de insumos”, indicó.

Rosario narró que con la venta de sus animales pudo amortiguar su deuda y seguir un tratamiento a una enfermedad que le provocó esta crisis.

¿Cuánto cuesta el precio del litro de leche?

Los ganaderos indicaron que a la crisis se suma que las empresas lácteas les pagan S/ 1.06. por litro de leche fresca a los ganaderos cuando en el campo está S/ 1.80.

Piden que la ganadería sea retirada del alcance de la Ley de Promoción Agraria y se abra un Fondo de Reactivación Lechero no menor a S/ 80.000 000.

En Áncash, el precio del litro de leche sigue S/ 1.20 y S/1.50 y no es rentable para los ganaderos. | Fuente: RPP

Áncash

En Áncash, los productores lecheros anunciaron que venderán sus vacas por el alto precio de los alimentos y los abonos.

El ganadero Santos Alvarado, de la provincia del Santa, contó que tienen problemas para la crianza del ganado por el elevado precio del alimento concentrado y de los fertilizantes que afectan la producción de las vacas lecheras.

En diálogo con RPP Noticias, Santos Alvarado dijo que evalúa vender sus 10 vacas, ya que el litro de leche que se cotiza entre S/ 1.20 y S/1.50 no compensa con la inversión que realiza en la comida para sus animales.

“Los alimentos están demasiado caros hoy. Antes que subieran las cosas, la bolsa de alimento balanceado se vendía a S/ 70.00, pero ahora ha subido el doble. El litro de leche estamos vendiendo a S/ 1.50 para el mercado, pero no compensa”, precisó.

Dijo que una propuesta sería la mejora de precios y, otra, que el gobierno adquiera la leche para los Comités del Vaso de Leche, de lo contrario se verán obligados a rematar sus cabezas de ganado.

“Si no hay ninguna mejora de precios y el gobierno no apoya, por ejemplo, comprando la leche para los Comités del Vaso de Leche que existe, podría ser una alternativa para que compense, sino al final, vamos a terminar vendiendo todo”, enfatizó.

Alvarado agregó que el maíz maduro o chala que se ofertaba a 8 por S/ 1.00, actualmente se expende a 5 por S/ 1.00.

Finalmente comentó que tampoco le sale a cuenta sembrar maíz para alimentar a su ganado, ya que los precios de los fertilizantes químicos se han triplicado y una vaca debe comer 50 kilos de pasto verde al día.

La ganadería de Lambayeque también se ve afectada por el elevado precio de los fertilizantes. | Fuente: RPP

Lambayeque

En Lambayeque, los ganaderos del distrito de Tumán manifestaron que la crianza de sus animales es difícil porque cada día encarecen más los insumos como el maíz y también los abonos y fertilizantes.

“Ya no se puede ni criar los animales. He vendido mis animales recontra barato. Lo que costaba antes una vaca en S/ 5.000 ahora esta en S/ 2.000. La urea ha subido bastante: de S/ 80.00 que estaba, ahora está a S/ 245.00. He tenido 30 vacas y ahora solo me quedan 4”, indicó.

También dijo que el precio del litro de leche se mantiene en S/ 1.20 y no les alcanza porque la alimentación de las reces es cada día más caro.

Adelina dijo que las vacas se están quedando flacas, porque la panca ya no alcanza para alimentar a las vaquitas.

“Ahora estoy sacando ocho litros de leche de cuatro vacas. Antes, de cuatro vacas sacaba 40 y hasta 60 litros, porque no se alimentan bien”, anotó.

