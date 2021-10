Las vacunas rusas debían llegar al Perú a partir de septiembre, según anunció el Gobierno anterior. | Fuente: AFP

Perú no podrá recibir las 20 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra la COVID-19, que acordó comprar al laboratorio Gamaleya, por problemas de producción, declaró el ministro de Salud, Hernando Cevallos.

Las vacunas rusas debían llegar a partir de septiembre, tal como anunció el Gobierno anterior de Francisco Sagasti, pero "hasta ahora no llegan y entendemos que estas vacunas, por lo menos en este año, no las vamos a tener", indicó el ministro al programa Espacio Vital de RPP.

"Las vacunas que se comprometió el Gobierno anterior no estaban pagadas, son contratos, pero no están pagados. Por tanto, las empresas no están sujetas a ninguna obligación legal de traerlas puntualmente", añadió.

El titular de Salud dijo haberse comunicado con el Fondo de Inversiones Ruso, a cargo del acuerdo, y que le respondió que "no tienen disponible las vacunas y que tienen dificultades en la producción".

En ese sentido, el ministro declaró que la distribución de las vacunas contra la COVID-19 en el país se reducirá en octubre debido a que "se cayó la llegada de Sputnik V y las vacunas por Covax no llegan a muchos países".

Hasta la fecha, Perú ha aplicado 26,7 millones de dosis de vacunas, de las cuales 15,8 millones corresponden a la primera dosis y 10,9 millones a la segunda dosis, que representa 39 % de la población mayor de 12 años de edad.

Tercera dosis contra la COVID-19

De otro lado, Cevallos confirmó que el personal médico, adultos mayores de 65 años y personas con comorbilidades recibirán una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19.

La tercera aplicación, dijo, será con las vacunas de los laboratorios de Pfizer y AstraZeneca, debido a que existe evidencia internacional de su eficiencia en esta aplicación en otros países.

Precisó que, en el caso de Sinopharm, a pesar de que ha dado "buenos resultados" en el Perú y los índices de mortalidad del personal de salud y la población que recibió esta vacuna han disminuido, todavía no existe evidencia sobre su eficiencia en la inoculación de una tercera dosis.









