Áncash: denuncian ocupación ilegal en sitio arqueológico Pampa Afuera en Casma

La DDC de la región dispuso el retiro de las estructuras y plantaciones instaladas ilegalmente en el sitio arqueológico. | Fuente: Mincul

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Áncash, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), alertó sobre una ocupación ilegal en el sitio arqueológico Pampa Fuera, ubicado en la provincia de Casma.

Durante una inspección, las autoridades constataron la colocación de palos dentro del perímetro protegido, así como la presencia de plantaciones frutales en la zona.

Además, se detectaron remociones de tierra presuntamente realizadas con maquinaria pesada, lo que puso al descubierto fragmentos de cerámica y restos textiles de origen prehispánico.

Ante esta situación, la DDC de la región dispuso el retiro de las estructuras y plantaciones instaladas ilegalmente.

Asimismo, la entidad informó que presentó una denuncia contra los responsables de la ocupación del sitio arqueológico.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Excavaciones ilegales en sitio arqueológico de Casma

Esta no es la primera vez que se reporta un hecho similar en la provincia. El pasado 28 de agosto, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo en flagrancia a cuatro sujetos que realizaban excavaciones ilegales en el sitio arqueológico Pampa Rosario, ubicado en el distrito y provincia de Casma, según informó la DDC de Áncash.

Durante la intervención, el personal policial constató la apertura de una zanja de aproximadamente un kilómetro de extensión, la remoción de fragmentos de cerámica y la presencia de 10 rollos de tubería dentro del área protegida.

Los detenidos fueron trasladados a la comisaría del sector, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes para las diligencias e investigaciones correspondientes.