Peruanos que están tramitando la residencia no deben preocuparse ante ola de deportaciones en EE.UU. , dice especialista

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca trajo consigo el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, por lo que en la primera semana de su mandato se registraron al menos 2 382 detenciones y la emisión de 1 797 de órdenes de capturas contra personas indocumentadas, según cifras oficiales.

En medio de la ola de deportaciones desde Estados Unidos, un total de 140 peruanos han regresado al país desde comienzos de febrero. Además, según cifras de la Cancillería, en EE. UU. hay cerca de un millón de connacionales, de los cuales 300 000 se encuentran en situación irregular.

A raíz de la situación en el territorio norteamericano, RPP conversó esta mañana con Aldo Castañeda, abogado peruano y experto en legislación migratoria, sobre las preocupaciones de la comunidad peruana ante la ola de deportaciones.

Desde Phoenix (Arizona), el especialista dijo comprender la inquietud de algunos compatriotas; sin embargo, enfatizó que no deben preocuparse si es que están en proceso de obtención de la residencia estadounidense.

“No tienen por qué preocuparse porque su proceso está abierto, seguro tienen notas de recibos y califican para obtener beneficios migratorios, ya sea por familia o por empleo”, declaró en el programa Ampliación de Noticias.

¿Qué hacer en caso de una eventual intervención?

Castañeda precisó que, en caso de alguna eventual intervención de un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), se deben presentar los documentos respectivos que acrediten el trámite de la residencia.

“Al ver su récord que está en proceso cancelarían cualquier intento de arrestarlo y retirarlo del país”, acotó.

Eso sí, el abogado recomendó iniciar los trámites a los peruanos que ingresaron legamente a Estados Unidos, pero ahora están en calidad de ilegales. O, en todo caso, asesorarse debidamente para ver a qué beneficios migratorios podrían calificar.

“Siempre hay un margen por la situación en que viven que podrían calificar para beneficios migratorios… ya sea por la esposa, ya sea por los hijos, ya sea por los tiempos que vives en Estados Unidos…”, apuntó.

Castañeda explicó que la administración de Donald Trump sí está respetando a aquellos extranjeros que están en pleno trámite por distintos motivos.

“Y el gobierno sí está respetando a aquellos que están procesando beneficios y que califican, ya sea como víctima de crimen, ya sea como peticiones familiares, peticiones laborales”, aseveró.

No obstante, el especialista en legislación migratoria dijo que aquellos compatriotas que no son aptos para ningún beneficio deben estar cuidarse de no meterse en problemas con la ley.

“Uno de los temas que origina la presencia de la policía y la presencia federal de inmigración en las casas es violencia doméstica. Es el primer problema que hay en la comunidad latina. Y el segundo es manejar bajo influencia del alcohol”, mencionó.

Finalmente, el abogado detalló que el Perú, a través de sus consulados en Estados Unidos, está haciendo una campaña de concientización para que los connacionales reciban información sobre los procesos de los trámites migratorios.