Pescador que sobrevivió más de 90 días en altamar llegó a Lima y tuvo emotivo reencuentro con su familia

El pescador Máximo Napa Castro, de 61 años, quien estuvo más de 90 días perdido en altamar, llegó a Lima la tarde hoy, 15 de marzo. El hombre arribó a la capital desde Piura, luego de recibir el alta tras permanecer en observación en el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Paita desde anoche.

Napa Castro llegó a suelo peruano la noche de ayer luego de ser encontrado por un buque ecuatoriano a 388 millas en aguas internacionales, frente al puerto de Chimbote, de acuerdo con la Marina de Guerra.

Como se recuerda, el ciudadano permaneció desaparecido desde el pasado 7 de diciembre de 2024 tras zarpar del puerto de San Juan de Marcona, en Ica.

A su arribo al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el pescador fue recibido por sus familiares, entre ellos su hija Inés Napa, quien le dio la bienvenida y un efusivo abrazo.

"Quiero a mi familia", dijo el pescador a la prensa a su salida del terminal aéreo.

En diálogo con RPP, la hija del pescador indicó que se trasladarán a Pisco (Ica), donde lo esperan sus familiares, entre ellos la madre de su progenitor, para darle la bienvenida.

La llegada de Máximo Napa Castro a Paita

A su llegada a Paita ayer, 14 de marzo, Máximo Napa Castro fue recibido por su hermano. En declaraciones a la prensa tras el emotivo encuentro, el pescador contó que logró sobrevivir en altamar alimentándose de insectos.

“Yo no quería morir, he llegado a comer cucarachas, pájaros, lo último fue [una] tortuga, no quería morir. Tengo a mi madre viva, no quería morir por mi madre. Tengo una nieta de dos meses, me aferré a ella, todos los días pensaba en mi madre”, dijo entre lágrimas.