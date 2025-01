Piden traslado a Lima de niños intoxicados por alimentos de Qali Warma en Puno

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Herrera informó que hay cuatro menores que presentan “sintomatologías ‘inhabilitantes’” y aún no tienen un diagnóstico. | Fuente: RPP

El vocero de la Oficia Legal Anticorrupción, Eduardo Herrera, solicitó -en diálogo con RPP- que los 30 niños de la localidad de Cabana (Puno) intoxicados tras consumir alimentos del programa Qali Warma en marzo del 2024, sean trasladados a Lima.

De acuerdo con el funcionario, casi un año después del incidente, los menores aún “tienen síntomas”. Asimismo, Herrera indicó que el Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca se niega a entregar las historias clínicas de los afectados.

“Desde marzo del 2024 que sale esta intoxicación de Qali Warma, no tienen atención. No saben que tienen. El Hospital Carlos Monge les tomó muestras en ese momento, pero hasta diciembre no les querían dar la historia clínica. ¿Por qué no les querían dar? Porque evidentemente hay sintomatologías que no son convenientes conocer. Nosotros estamos pidiendo al Gobierno, a las autoridades, yo me he comunicado con la defensoría del Pueblo, voy a tocarle la puerta al Congreso, al Gobierno, que traigan a estas criaturas acá (a Lima) porque -lamentablemente- en Juliaca no existe un análisis crítico optimo”, indicó en Ampliación de Noticias.

Según Herrera, hay cuatro menores que presentan “sintomatologías ‘inhabilitantes’” y aún no tienen un diagnóstico.

“(…) Las víctimas no saben qué tienen. Entonces, eso ya de por sí es un trauma psicológico, como se le explica a una criatura qué tiene. No hay salida”, agregó.

De acuerdo con el vocero de la Oficia Legal Anticorrupción, los alimentos que consumieron los niños intoxicados en Puno fueron de la empresa Frigoinca.

En ese sentido, el funcionario responsabilizó a la presidenta Dina Boluarte, el vocero presidencial Fredy Hinojosa y el titular del Midis, Julio Demartini, de la intoxicación de los menores.

“Yo creo que hasta la presidenta de la República (tiene responsabilidad) porque ella ha sido ministra; su vocero presidencial que tiene impedimento de salida, y que no puede ser detenido por esta ley, que está siendo demorada; el señor De Martini también, que tiene una responsabilidad política. Entonces, aquí hay muchas responsabilidades que tiene que establecerse moral, éticamente, y además legalmente”, acotó.

“Nilo Burga iba a colaborar y lo han matado”

Eduardo Herrera indicó que “hay una presión grande” de terceras personas de “encubrir” el caso de intoxicación ocurrido en la localidad de Cabana.

“Es una operación de camuflaje. Yo no tengo ninguna duda. (…) Aquí claramente hay una intención de encubrir y nadie reacciona a nada. Estamos hablando de criaturas, de niños que se están muriendo de dolor”, acotó.

En ese sentido, se refirió al fallecimiento de Nilo Burga, presidente del directorio de la sociedad Frigoinca, quien fue hallado muerto en un hotel en diciembre pasado. Para el funcionario, el empresario “iba a colaborar” con la justicia “y lo han matado”.

“Y ahí está el suicidio del señor Nilo Burga. El intento de silenciamiento. (…) Este señor iba a colaborar. Que iba a colaborar, yo no tengo ninguna duda de que iba a colaborar y lo han matado. Ahí está su abogado diciendo que no hay elementos de autolesión. Hay personas que también han intentado silenciar a un testigo, ofreciéndole trabajo”, expresó.