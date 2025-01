Martín Riepl negó conocer a Gonzalo Barreto y anunció medidas legales contra quienes tratarían de vincularlo a caso Qali Warma

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El periodista Martín Riepl, en diálogo con RPP, se pronunció respecto a los dichos de Gonzalo Barreto, quien indicó haber recibido dinero del hombre de prensa por el robo de un celular de la empresa Frigoinca que estaba en poder de Noemí Alvarado, exrepresentante de dicha compañía y principal testigo del caso Qali Warma.

Según informaciones periodísticas, Alvarado denunció a Barreto por el robo de un celular perteneciente a la referida empresa, en septiembre del año pasado. Según se consignó en la denuncia policial, el hurto ocurrió el 17 de mayo de 2024, y ella se enteró de que la sustracción la habría hecho el denunciado cuando recibió de este una carta notarial "donde le indica que le pagaron para que robara su celular las personas de Josías Tercero Sánchez Dávila, gerente de la empresa Casa Alimentos, y el señor Martín Werner Riepl Cuperstein, [quien] trabaja en la empresa Gambrinus Werner Riepl Wahl".

En una declaración jurada, legalizada en una notaría, Barreto Burga, quien entonces era pareja de Alvarado, dijo que por dicho robo había recibido S/10 mil de Josías Sánchez y S/20 mil de Martín Riepl, y que la información del dispositivo iba a ser divulgada en la prensa en perjuicio de Frigoinca.

Además, un aspirante a colaborador eficaz por el caso Qali Warma declaró que Carlos Guillén Anchayhua se presentó ante su persona como intermediario de Julio Demartini, ministro de Desarrollo e Inclusión Social, y que, en una conversación ocurrida el 18 de diciembre pasado, le habría indicado que el titular del Midis "habría beneficiado a la empresa Gambrinos para el año 2025, señalando que dicho ministro era amigo de Martín Riepl".

A Barreto "no lo conozco, en mi vida lo he visto, nunca he hablado con él y jamás le he pagado nada por un teléfono celular"

Ante esta situación, Martín Riepl negó enfáticamente conocer a Gonzalo Barreto o haberle pagado por un teléfono celular. Además, dijo que prepara acciones legales en su contra.

“¿En qué se basa [Barreto]? No lo sé, pero yo a este señor [...] no lo conozco, en mi vida lo he visto, nunca he hablado con él y jamás le he pagado nada por un teléfono celular. De hecho, yo estoy interponiendo una denuncia por falsedad contra él, porque tenemos que tomar en cuenta que firmar una declaración jurada no convierte mágicamente en verdad lo que la declaración jurada dice", aseguró el periodista.

"El señor ha usado un notario para formalizar una mentira. Además […], ¿a nadie le sorprende que esta declaración [jurada] la haya hecho justo en la víspera del reportaje de Punto Final? ¿Justo en la víspera del reportaje este señor hace la declaración?", inquirió.

Asimismo, Riepl negó haber tenido alguna relación con el reportaje de Punto Final que reveló el caso Qali Warma. En ese sentido, indicó que trabajó en Latina "hasta junio y el reportaje salió en octubre".

"De hecho, yo me he enterado del reportaje cuando salió al aire y lo agarré empezado. El equipo de investigación de Latina, como periodistas de investigación de otros canales a quienes conozco también, son siempre muy celosos de las investigaciones que desarrollan. Incluso, trabajando en Latina, yo te aseguro que no estaría enterado de qué investigación están ellos desarrollando", indicó.

Respecto a la declaración jurada de Barreto, Riepl dijo sospechar de que la intención sería "dar la impresión de que el celular era una prueba ilícita".

"Mi sospecha es que se ha querido, con esta declaración jurada, dar la impresión de que el celular era una prueba ilícita, que no podría usarse en un juicio. Y ojo también porque es una declaración de septiembre sobre un celular que dicen que se robó en mayo, pero tampoco creo hay una denuncia de robo de celular en mayo en comisaría alguna", aseveró.

"A mí lo que me resulta increíble es que se quiera llevar el debate público y la atención a cómo se consiguió la primera prueba de la corrupción que involucra a esta empresa y a una serie de funcionarios públicos y no justamente a la red de corrupción que ha sido expuesta", acotó.

"No conozco a Demartini, no es mi amigo, no lo he entrevistado, no tengo ninguna relación con él"

Por otro lado, respecto a lo que habría dicho Carlos Guillén acerca de un supuesto favorecimiento de Demartini a favor de su empresa familiar, Riel negó esos hechos y dijo no conocer al titular del MIDIS.

"Vamos con la relación que este señor Guillén señaló que tiene mi familia o yo con Demartini, y además lo dijo en una circunstancia en que, tengo entendido, este señor Guillén […] sabría que lo estaban grabando, así que alguna intención habrá tenido de soltar mi nombre ahí. No hay ninguna comunicación ni relación con el ministro Demartini, no lo conozco, ni siquiera lo he entrevistado […] Yo, a lo largo de mi vida profesional, he cuidado mucho que las actividades de mi empresa familiar no me ocasionen nunca un conflicto de interés, porque mi vocación es el periodismo. Claro, la empresa familiar está ahí […], pero he tenido siempre el cuidado de que no me ocasione nunca conflictos de interés esta relación familiar y esta empresa. Tampoco se ha contactado a Demartini ni tampoco es que ha favorecido a la empresa de mi familia de ninguna manera, como este señor Guillén señala. No conozco a Demartini, no es mi amigo, no lo he entrevistado, no tengo ninguna relación con él", explicó.

"Y sobre el señor Carlos Guillén, quien es el que señala esto, yo insisto, sospecho y me cuestiono de por qué lanza mi nombre en una conversación con una aspirante a colaboradora eficaz, que evidentemente lo iba a grabar. A mí me parece, y también es una especulación, que como no les ha funcionado lo de la plata, el celular y los 30 mil soles, ahora están probando por otro lado. Sinceramente, yo no sé si denunciar al señor Guillén o agradecerle porque lo que dice es tan ridículo que evidencia lo torpe y forzado que resulta todo esto", remarcó.

Riepl dijo conocer a Josías Sánchez en el campo de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y que también le habían presentado, en un evento de dicho gremio, a Noemí Alvarado, pero afirmó que no mantuvo ningún vínculo con ella.

"A Josías, que es integrante de una empresa competidora, lo conozco en el campo de la SNI, que es un gremio. Ahí hay diversas empresas competidoras. Conozco a Josías, conozco a dueños de unas cinco o seis empresas adicionales. En el caso de Noemí Alvarado, a ella me la presentaron como representante de Frigoinca hace cerca de dos años, en un evento en la SNI. Me la presentaron, pero no tengo mayor relación con ella", manifestó.

Finalmente, el periodista no descartó interponer alguna medida legal también contra Carlos Guillén.

"Yo, evidentemente, no soy abogado penalista y no sé si prospere, por ejemplo, en el caso de Guillén, tomar una acción legal contra quien mencionó mi nombre a una persona que lo grabó, luego esa persona llevó esta grabación el Ministerio Público, luego el Ministerio Público filtra, entiendo yo, un extracto de una conversación larga, y justamente el extracto en el que se me menciona a mí. Es decir, en esa circunstancia, a mí realmente no me queda claro cuál es la acción viable legal a tomar. Estoy muy bien asesorado legalmente así que, si cabe difamación, esa será la acción en el caso de Guillén", aseveró.

"En el caso de Barreto, evaluamos si es difamación el camino o acaso falsedad por la declaración jurada que él ha firmado. Yo reitero: el decir algo y luego llevarlo a notario no hace que lo que digas se convierta, mágicamente, en verdad. Él tendrá que probarlo y va a responder legalmente por ello", puntualizó.