Pilar Mazzetti terminó la conferencia de manera abrupta. | Fuente: Foto: Captura Minsa

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, terminó de manera abrupta la conferencia de prensa en la que se confirmó el primer caso de la nueva variante del SARS CoV-2 proveniente del Reino Unido. La titular del Minsa decidió retirarse tras pedir previamente que no se le levante la voz al momento de hacerle preguntas.

Tras una hora y 18 minutos de conferencia -entre anuncios del Gobierno y respuesta a las consultas de los periodistas- la ministra hizo énfasis en que los reporteros solo realicen una pregunta cada uno para poder darle oportunidad al resto de colegas y evitar estar tanto tiempo congregados en un mismo recinto.

Cuando ya se estaba dando por terminada la conferencia, uno de los reporteros -fuera de micrófono- formuló más preguntas y con un tono de voz elevado que incomodó a la ministra, quien hizo una primera exhortación a formular solo una pregunta y bajar el tono con el que le estaba planteando la interrogante.

Luego de que la ministra pidiera tranquilidad, el vocero del Ministerio de Salud recordó que la convocatoria establecía que los periodistas solo podrían formular una pregunta. Tras esto, Mazzetti pidió al repotero bajar la voz y tomar asiento.



"Por favor, tranquilidad. Si pudiera bajar la voz, le agradecería. ¿Sería tan amable de tomar asiento? Voy a responder a su pregunta pero tome asiento y no necesitamos levantar la voz. Si van a seguir gritando, me levanto y me voy", señaló la ministra.

Tras este llamado, el reportero continuó con su pregunta -referida a la cantidad de dosis de vacunas que llegarán al país- e intentó formular una segunda pregunta; sin embargo, la ministra lo interrumpió para recordarle que solo estaba permitida una consulta.

"Les voy a agradecer, por favor, que en estas reuniones mantengamos todos la calma. Ya la situación está bastante tensa para todos". Luego de esto, el corresponsal intentó retomar su pregunta, pero fue interrumpido por la ministra. "Si van a seguir interviniendo, me levanto y me voy", dijo para luego retirarse del lugar.

Momentos antes, la ministra Mazzetti había reportado el primer caso en Perú de la nueva variante del SARS CoV-2 detectada en setiembre en el Reino Unido. Se trata de una peruana residente en el país que en días previos a la Navidad asistió a una reunión familiar.

La titular de Salud pidió a los peruanos tener mayor cuidado y evitar las reuniones sociales con aglomeraciones. "Tenemos que mantener y tener muchísimo cuidado para evitar el contagio. No hay pastillita mágica, no hay automedicación", expresó.

El incidente ocurrió en los últimos segundos del video

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Qué es la fatiga pandémica y cómo evitarla? El Dr. Elmer Huerta responde: