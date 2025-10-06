Plaqueo vehicular en Arequipa: ¿qué es y cómo se desarrolla el inicio de la prueba en vacío en el Centro Histórico?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde este lunes 6 de octubre inició el “plaqueó” en la ciudad de Arequipa en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N.º 927, con el objetivo de reducir la congestión vehicular y preservar la zona declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad, informó la Municipalidad Provincial de Arequipa.

De esta forma para ingresar en vehículo al Centro Histórico de la Ciudad Blanca dependerá al último dígito de la placa de rodaje

¿Qué día puedo entrar al Centro Histórico?

Según información que publicó la Municipalidad Provincial de Arequipa los días que “no” pueden ingresar al Centro Histórico de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. es el siguiente:

Los lunes la restricción aplicará a las palcas terminadas en 0 y 1

Los martes la restricción aplicará a las palcas terminadas en 2 y 3

Los miércoles la restricción aplicará a las palcas terminadas en 4 y 5

Los jueves la restricción aplicará a las palcas terminadas en 6 y 7

Los viernes la restricción aplicará a las palcas terminadas en 8 y 9

Los fines de semana el ingreso es libre para todos los vehículos

La Municipalidad de Arequipa indicó que la medida no alcanza a vehículos de emergencia, transporte urbano regulado, unidades turísticas, ni escolares. También se exceptuará a los vehículos oficiales de instituciones públicas, residentes del Centro Histórico y empresas privadas que acrediten prestar servicios dentro de la zona.

El alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, dijo en la Rotativa del Aire Arequipa que “esta decisión responde a un conjunto de recomendaciones técnicas y a la opinión de la ciudadanía, con la finalidad de equilibrar la movilidad urbana y la conservación del patrimonio arquitectónico de Arequipa”.

Cronograma de plaqueo en la zona monumental de la Ciudad Blanca que rige de lunes a viernes. | Fuente: MPA

¿Desde qué calles rige el plaqueo?

Según la Ordenanza Municipal N.º 927, las vías que forman el perímetro limitado son Av. La Marina. 28 de julio, Paz Soldán, Av. Salaverry, Av. Jorge Chávez, Av. Goyeneche, calle Don Bosco y Ayacucho.

En el caso de la calle Ayacucho existe la excepción de sanción a los vehículos que ingresen a esta vía debido a que dejaron o recogen pasajeros del hospital de EsSalud.

¿Necesitas tramitar el permiso?

La Municipalidad Provincial de Arequipa anunció que ya está disponible el enlace de inscripción virtual para obtener la acreditación que permite el ingreso vehicular al Centro Histórico.

Este registro está dirigido a vecinos del Centro Histórico, personas que trabajen dentro de la zona delimitada o que, por motivos de vivienda o actividad laboral, requieren transitar en la zona monumental.

El proceso de acreditación comienza con el llenado de un formulario en línea que solicita datos personales y la presentación de documentos establecidos en el Decreto de Alcaldía N.º 008-2019-MPA. Entre ellos figuran la tarjeta de propiedad del vehículo, comprobantes de vivienda o licencias de funcionamiento, además de una carta del representante legal en caso de actividades laborales.

Tras completar el registro, los usuarios recibirán por correo electrónico una credencial temporal y un número de trámite. La documentación será verificada por la Subgerencia de Circulación y Educación Vial, que emitirá la credencial física en un plazo aproximado de cinco días, la cual deberá ser recogida en sus oficinas ubicadas en la avenida Porongoche, urbanización Clisa, en Paucarpata.