Poder Judicial dictó prisión preventiva contra Wanda del Valle por el presunto delito de conspiración para el sicariato

Policiales / Crímenes Durante la lectura de la resolución, el juez Víctor Antonio Guimoye Saéz declaró que existe peligro procesal por falta de arraigo domiciliario y peligro de fuga latente.

El Poder Judicial declaró fundado el requerimiento fiscal e impuso 18 meses de prisión preventiva contra la ciudadana venezolana, Wanda del Valle Bermúdez, expareja del abatido delincuente Christopher Joseph Fuentes, alias ‘Maldito Cris’.

La mujer de 27 años es investigada por la justicia peruana por los presuntos delitos de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato en contra del coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Revoredo Farfán.

Conocida con el alias de ‘La bebecita del crimen’, fue capturada por las autoridades colombianas el último miércoles, 6 de diciembre, en Bogotá tras ser buscada con circular roja de la Interpol por el Gobierno peruano.

Durante la lectura de la resolución, el magistrado Víctor Antonio Guimoye Saéz, juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de El Agustino, declaró que existe peligro procesal por falta de arraigo laboral, domiciliario y familiar.

A ello, agregó que la imputada, al salir fuera del país, denotó un comportamiento evasivo, por lo que resulta latente el peligro de fuga.

Asimismo, se estableció que la etapa de detención preventiva contra Wanda del Valle Bermúdez corresponde del 6 de diciembre del presente año hasta el 5 de junio del 2025.

Representantes del Ministerio Público expresaron su conformidad tras la lectura de la resolución, mientras que la defensa de la detenida anunció que presentará un recurso de apelación.

Negó pertenecer al 'Tren de Aragua'

Wanda del Valle Bermúdez Viera negó este viernes, durante la audiencia de prisión preventiva, ser parte de la organización criminal 'El Tren de Aragua' y dijo no haber amenazado al coronel PNP, Víctor Revoredo.

Durante su intervención, la detenida señaló que sería incapaz de atentar contra la vida de otra persona y que no cuenta con los medios como para ofrecer dinero por acabar con la vida de alguien, en referencia a la acusación en su contra por presuntamente ofrecer 40 000 para asesinar al coronel PNP.

En esa línea, confirmó que fue pareja de Christopher Joseph Fuentes Gonzáles, alias ‘Maldito Cris’, sobre quien consideró que tuvo errores. Sin embargo, precisó que ella no ha tenido participación en actos delictivos.

“No pertenezco a la organización del Tren de Aragua, no he amenazado al señor coronel Víctor Revoredo Farfán”, señaló.

“Fui pareja del muchacho y él tuvo sus errores, pero fue él no fue mi persona. Jamás he tenido hechos delictivos, soy una persona que sería incapaz de atentar contra la vida ni ofrecer dinero para que le hagan eso a alguien. No tengo ni siquiera el presupuesto, no tengo intenciones y bueno como el coronel mismo dijo también creo en la justicia divina y la justicia de Dios”, añadió.