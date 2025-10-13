Policías especializados brindarán seguridad durante el X Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El jefe de la región policial de Arequipa, general Holger Benavides, informó a RPP que al menos mil policías brindarán seguridad a los asistentes expositores, incluido el rey de España, Felipe VI, para el Congreso Internacional de la Lengua Española que se desarrollará en el Centro Histórico de Arequipa.

Además, la autoridad policial explicó que se aplicará el plan de seguridad similar a las garantías que se realizó para el evento PERUMIN 37, donde se tuvo el apoyo de agentes especializados como la DINOES, Alta Tecnología, entre otros policías.

"Para evitar un poco descuidar las comisarías, nosotros estamos apoyándonos con las regiones vecinas, con personal para poder cubrir todos los eventos que tenemos en esta semana. Están viniendo de Tacna, Moquegua, de Lima también para poder cubrir todos estos eventos, para que Arequipa, que va a estar en los ojos del mundo, no se lleve una mala impresión o no haya inseguridad", declaró Holgar Benavides a RPP.

En esa línea, el general de la PNP aseguró que para este evento internacional no se va a descuidar las 52 comisarías de la ciudad de Arequipa.

Incluso en el centro de la ciudad dijo que ya se puede apreciar a los agentes patrullando, ya sea con el uniforme policial o de manera encubierta.

Por eso, la máxima autoridad policial refirió que el rey de España, Felipe VI, llegará el miércoles 15 de octubre para la inauguración del Congreso Internacional de la Lengua Española, para lo cual se desplegará un equipo especial de seguridad.

Como se recuerda, Rey Felipe VI inaugurará el próximo miércoles 15 de octubre a las 10.00 horas el X Congreso de la Lengua Española (CILE) en Arequipa, que homenajeará al recientemente fallecido Premio Nobel Mario Vargas Llosa.