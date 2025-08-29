Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Producción del limón en Tumbes cae en un 95% en el valle de Zarumilla: ¿cuáles son las razones?

Agricultores indican que debido al clima inusual este año la producción de limones se verá afectada en la temporada de cosecha.
Agricultores indican que debido al clima inusual este año la producción de limones se verá afectada en la temporada de cosecha. | Fuente: RPP
César A. Espinoza Llerena

por César A. Espinoza Llerena

·

El dirigente limonero de Zarumilla Juan Arica advirtió que los precios ya superan los 200 soles por malla.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La producción de limón en Zarumilla, región Tumbes, atraviesa su peor momento debido a que por cada hectárea solo sacan una o dos mallas (cada malla contiene 700 limones) cuando lo normal es 20, dijo en RPP Juan Arica, dirigente limonero de la zona.

“Lo normal es que salgan veinte o quince mallas cada quince días o cada veinte días. Pero hoy sale una sola malla. Esto perjudica a las familias que vivimos de esto”, expresó Arica.

El dirigente explicó que la situación se debe a la escasa floración de los limoneros, que ha sido severamente afectada por las variaciones climáticas. Ante ello, los productores aplican tratamientos para acelerar la floración, con la esperanza de que en noviembre aumente la producción.

El precio también refleja la crisis

Actualmente, una malla de limón que contiene entre 700 y 800 unidades pesa 42 kilos y se vende a 200 soles. Un monto elevado que podría incluso triplicarse en los próximos meses si continúa la escasez.

“Ahorita el precio es de 200 soles, pero si continúa los escases hasta octubre o noviembre, si lo vamos a sufrir, quizás la malla pueda costar 500 o 600 soles”, alertó.

El dirigente aseguró que acudieron al Gobierno Regional de Tumbes y a las instituciones locales para que brinden ayuda al agricultor con trabajos temporales hasta que los limoneros vuelvan producir lo normal.

Video recomendado
Tags
Limón Limón per Precio Tumbes Agricultura

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA