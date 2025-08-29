Producción del limón en Tumbes cae en un 95% en el valle de Zarumilla: ¿cuáles son las razones?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La producción de limón en Zarumilla, región Tumbes, atraviesa su peor momento debido a que por cada hectárea solo sacan una o dos mallas (cada malla contiene 700 limones) cuando lo normal es 20, dijo en RPP Juan Arica, dirigente limonero de la zona.

“Lo normal es que salgan veinte o quince mallas cada quince días o cada veinte días. Pero hoy sale una sola malla. Esto perjudica a las familias que vivimos de esto”, expresó Arica.

El dirigente explicó que la situación se debe a la escasa floración de los limoneros, que ha sido severamente afectada por las variaciones climáticas. Ante ello, los productores aplican tratamientos para acelerar la floración, con la esperanza de que en noviembre aumente la producción.

El precio también refleja la crisis

Actualmente, una malla de limón que contiene entre 700 y 800 unidades pesa 42 kilos y se vende a 200 soles. Un monto elevado que podría incluso triplicarse en los próximos meses si continúa la escasez.

“Ahorita el precio es de 200 soles, pero si continúa los escases hasta octubre o noviembre, si lo vamos a sufrir, quizás la malla pueda costar 500 o 600 soles”, alertó.

El dirigente aseguró que acudieron al Gobierno Regional de Tumbes y a las instituciones locales para que brinden ayuda al agricultor con trabajos temporales hasta que los limoneros vuelvan producir lo normal.