Sube el precio del Limón: ¿cuál es la situación en los mercados de Lima y Piura?

Tras los reportes de elevación del precio, por kilo, del limón en Lima y otras regiones, RPP consultó con los vendedores para que cuenten la situación que golpea a la canasta familiar.

Desde el mercado Conzac, en el distrito de Los Olivos, comerciantes indicaron a RPP que el precio por kilo del limón he llegado hasta seis soles, pero también están los precios de S/5.50 o S/.4 el kilo.

"Estamos con escasez de limón. Esto es por temporada. Cada año es así, hasta septiembre. A mediados de octubre ya empieza a bajar. El precio ha bajado en 50%, la temporada buena es en verano. [¿Cuánto costará en septiembre?] Quizá hasta 8 soles, no estoy segura, dependiendo de cómo viene", informó una comerciante a RPP, quien aseguró que hay ocasiones en donde reemplazan el limón por el vinagre o jamaica.

Por otro lado, algunos comerciantes señalaron que la región de Piura es actualmente el único proveedor de limón para esta parte de la capital.

Sube el precio del limón en la región Piura | Fuente: RPP

Situación en Piura

Precisamente en la región norte del Perú, se ha reportado un aumento significativo en las últimas semanas del precio porque la cosecha ha disminuido.

El secretario de la Cooperativa Agraria Cítrico del Chira, ubicada en Cieneguillo Centro, en la provincia de Sullana, advirtió en RPP que hace aproximadamente un mes la bolsa de 42 kilos tenía un precio de 50 soles; sin embargo, actualmente su costo se ha elevado hasta 180 soles, dependiendo de la calidad.

Este productor de limones de Sullana indicó también que el precio de limón podría presentar una disminución, pero a partir de octubre.

Por otro lado, en el complejo de mercado de Piura RPP hizo un recorrido en donde se encontró que el precio de la cuartilla de limón, es decir alrededor de 25 limones, antes costaba un sol, y ahora está entre 3 y 5 soles, una situación que lleva al menos dos semanas.

En época de invierno se sabe que este producto suele subir de precio, y pese ya casi el ingreso a la primavera, las temperaturas mínimas en Piura persisten y esto está afectando a los cultivos de limón.

Como se recuerda, el limón norteño procede los valles de Sullana, de Tambo Grande, y considerado los de mejor calidad a nivel nacional.