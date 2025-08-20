Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 19 de agosto | "Pedro, tomando la palabra, dijo: Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido"
EP 1052 • 12:10
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Sube el precio del Limón: ¿cuál es la situación en los mercados de Lima y Piura?

¿Cuál es la situación en el mercado Conzac tras reportes del aumento del precio del limón?
¿Cuál es la situación en el mercado Conzac tras reportes del aumento del precio del limón? | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Desde el mercado Conzac, algunos comerciantes señalaron que Piura es actualmente el único proveedor de limón para esta parte de la capital, región en donde reportan un aumento del precio del limón en las últimas semanas, triplicándose en algunos casos.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Actualidad
00:00 · 06:05

Tras los reportes de elevación del precio, por kilo, del limón en Lima y otras regiones, RPP consultó con los vendedores para que cuenten la situación que golpea a la canasta familiar.

Desde el mercado Conzac, en el distrito de Los Olivos, comerciantes indicaron a RPP que el precio por kilo del limón he llegado hasta seis soles, pero también están los precios de S/5.50 o S/.4 el kilo.

"Estamos con escasez de limón. Esto es por temporada. Cada año es así, hasta septiembre. A mediados de octubre ya empieza a bajar. El precio ha bajado en 50%, la temporada buena es en verano. [¿Cuánto costará en septiembre?] Quizá hasta 8 soles, no estoy segura, dependiendo de cómo viene", informó una comerciante a RPP, quien aseguró que hay ocasiones en donde reemplazan el limón por el vinagre o jamaica.

Por otro lado, algunos comerciantes señalaron que la región de Piura es actualmente el único proveedor de limón para esta parte de la capital.

Sube el precio del limón en la región Piura
Sube el precio del limón en la región Piura | Fuente: RPP

Situación en Piura

Precisamente en la región norte del Perú, se ha reportado un aumento significativo en las últimas semanas del precio porque la cosecha ha disminuido. 

El secretario de la Cooperativa Agraria Cítrico del Chira, ubicada en Cieneguillo Centro, en la provincia de Sullana, advirtió en RPP que hace aproximadamente un mes la bolsa de 42 kilos tenía un precio de 50 soles; sin embargo, actualmente su costo se ha elevado hasta 180 soles, dependiendo de la calidad.

Este productor de limones de Sullana indicó también que el precio de limón podría presentar una disminución, pero a partir de octubre.

Por otro lado, en el complejo de mercado de Piura RPP hizo un recorrido en donde se encontró que el precio de la cuartilla de limón, es decir alrededor de 25 limones, antes costaba un sol, y ahora está entre 3 y 5 soles, una situación que lleva al menos dos semanas.

En época de invierno se sabe que este producto suele subir de precio, y pese ya casi el ingreso a la primavera, las temperaturas mínimas en Piura persisten y esto está afectando a los cultivos de limón.

Como se recuerda, el limón norteño procede los valles de Sullana, de Tambo Grande, y considerado los de mejor calidad a nivel nacional. 

Te recomendamos

Video recomendado
Tags
Limón precio de limón Piura

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA