Presencia de mujeres peruanas en carreras científicas avanza, pero aún quedan retos pendientes

Cada 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia en todo el mundo. Aunque el Perú ha presentado avances en la participación de mujeres en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como carreras STEM por sus siglas en inglés; aún quedan retos pendientes para lograr la equidad de género en este rubro.

Solo el 35% de las matrículas universitarias en este tipo de carreras, en promedio, corresponden a mujeres, según el último informe "Género y educación superior" de la Sunedu publicado en el 2022. Las mujeres tienen mayor presencia en ciencias de la salud con un 72% de matrículas; sin embargo, en las carreras de "Ingeniería, industria y construcción" solo llegan al 30% y en "Tecnología de la información y la comunicación" no alcanzan ni el 15%, de acuerdo con cifras de Sunedu.

Brechas aún por resolver

En el Perú existen 3,632 mujeres científicas y 7,247 hombres científicos registrados ante el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (Renacyt). La presencia femenina equivale solo al 33% del total de investigadores, según este registro consultado el 6 de febrero del 2025.

Pese a que esto también es un avance -en el 2021 el porcentaje fue de 31% de mujeres- los retos son mayores en carreras como ingeniería o tecnología informática.

"Las ingenierías son aquellas profesiones donde menos mujeres hay; ingeniería de sistemas, ciencias de la computación, ciencias de datos. Todas estas nuevas carreras que están muy ligadas a la inteligencia artificial, allí las mujeres todavía no hemos entrado con la fuerza que deberíamos", señala Myra Flores, especialista en popularización de la ciencia del Consejo Nacional, Tecnología e Innovación (Concytec).

La experta agrega que uno de los motivos por los que se ve una mayor presencia femenina en ciencias biológicas o médicas, es porque se asocia a las labores de cuidado que tradicionalmente se han asignado a las mujeres. "Las carreras de ingeniería por alguna razón se han masculinizado, porque se tiene en la mente que las mujeres no nos podemos ensuciar con grasa, agarrar herramientas o tener un pensamiento matemático, cuando eso no es cierto. Cualquier mujer, niña o adolescente que le gusten esas carreras puede hacer lo mismo y en las mismas condiciones que un hombre", sostiene.

Eliminar estereotipos desde el hogar y la escuela

De acuerdo a estudios de la Unesco realizados en escuelas de América Latina, en sexto grado de primaria a las niñas les va mejor que a los niños en matemática; sin embargo, según la Prueba PISA, que se toma en colegios de 81 países del mundo [incluido el Perú], cuando pasan a secundaria, a los hombres les va mejor que a las mujeres, detalla Sandra Carrilo, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

“Hay algo que pasa en el tránsito de primaria a secundaria y que detiene los pocos avances y perjudica a las adolescentes. Podría influir que en primaria la cuestión es más lúdica y en secundaria toma un tono más serio que hace que algunos sigan en esa línea y otros no. [También] hay factores como el contexto de la familia y la escuela y de la propia sociedad que hace que te reafirmes o no en tu decisión”, menciona Carrillo.

Es necesario que los profesores y profesoras estén capacitados en promover la equidad desde el colegio. "Pueden haber roles muy marcados en los propios docentes que hace que no se cuestionen y que piensen 'simplemente es mujer y no tiene habilidades para la ciencia o números, entonces no le voy a exigir'. Hay este mito de que existe una cuestión biológica [que hace que las mujeres no estén interesadas en matemáticas], cuando en realidad son mitos y se tienen que romper", agrega la investigadora.

La voz de Rosa Vásquez, científica peruana reconocida internacionalmente

Tener científicas mujeres como modelos a seguir también hace que las niñas y adolescentes se motiven y vean que estas no son solo carreras de hombres. Una de ellas es Rosa Vásquez, bióloga química peruana, que fue recientemente reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes en todo el mundo por la prestigiosa cadena BBC.

Vásquez cuenta a RPP Data que, desde pequeña, siempre le interesó la naturaleza, la astronomía y las plantas. Es la primera científica de toda su familia y realizó sus estudios en Estados Unidos. Actualmente es fundadora de Amazon Research International y trabaja con comunidades indígenas, donde ha visto el aumento de interés por parte de las niñas y adolescentes en la ciencia.

"Yo colaboro con diferentes comunidades en la Amazonía y vemos que muchas de las niñas y jóvenes tienen un interés enorme en aprender a monitorear la salud de los árboles usando diferentes equipos. Esta nueva generación está viviendo fuertemente los impactos del cambio climático y vemos la capacidad y deseo de involucarse en estos temas", cuenta.

La científica peruana tiene, además, un mensaje para todas las niñas y adolescentes interesadas en ciencia: "Yo les diría que sigan sus curiosidades porque si encontramos una misión que sea más grande que nuestros miedos, crearemos resiliencia y persistencia en nuestro sueños. Así lograremos generar algo positivo en nuestra comunidad local e internacional", aconseja.

Con motivo del "Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia", el Concytec ha desplegado una serie de actividades dirigidas a niñas y adolescentes que estén interesadas en temas científicos para este 11 de febrero en diversas regiones del país como Lambayeque, La Libertad, Ica, Arequipa, Áncash, Huacho, Moquegua, Piura, Puno y Ucayali.